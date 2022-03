La grande Une Risque de formation d'une tempête : Les trajectoires possibles

Les scénarios possibles de l'évolution de l'activité cyclonique semblent converger au fur et à mesure que le temps avance. Voici ce qu'il faut retenir du dernier bulletin du Centre météorologique régional spécialisé de Météo France. Par NP - Publié le Samedi 5 Mars 2022 à 17:15

Le risque de formation d'une tempête tropicale au Nord de La Réunion progresse pour les prochains jours (jusqu'à 30% de probabilité dimanche à jusqu'à 60% de probabilité d'ici mardi), explique le Centre météorologique régional spécialisé.



Les modèles de prévision convergent mais ne sont toujours pas en accord sur le moment où la future tempête tropicale pourrait se former. Les scénarios de trajectoire sont eux aussi différents, mais les possibilités sont de moins en moins opposées.



Le futur phénomène météorologique devrait donc se former d'ici le début de la semaine prochaine au Nord de La Réunion. Il pourrait alors prendre la direction de l'Ouest et ne concerner directement que Madagascar. Mais il pourrait aussi se diriger vers le Sud-Ouest et passer entre La Réunion et la Grande île.



Le CMRS affirme qu'il est trop tôt pour se prononcer sur le degré de menace pour les terres habitées. Mais les conditions météorologiques devraient dans tous les cas se dégrader sur les Mascareignes en début de semaine prochaine.