Météo Risque d'une nouvelle tempête : Les prévisions de trajectoire autour de La Réunion

Le centre météorologique régional spécialisé de La Réunion fait le point sur l'activité cyclonique dans le secteur. Les experts expliquent qu'une tempête tropicale pourrait se former dans les 5 prochains jours au Nord-Est de La Réunion. La probabilité de ce scénario est jugée "modérée". Par NP - Publié le Lundi 14 Février 2022 à 16:12

Le Centre météorologique évoque ce lundi les risques de formation de tempête tropicale mais aussi leurs trajectoires possibles.



La tempête Dumako passe actuellement à 400 kilomètres au Nord de La Réunion et ne devrait pas avoir d'impact sur notre île avant de toucher Madagascar dès demain.



Une tempête autour de La Réunion ?



Mais deux autres tempêtes tropicales pourraient se former dans les cinq prochains jours. L'une d'entre elles pourrait transiter autour de La Réunion, selon les premières prévisions. Soit au Nord-Ouest, soit au Sud-Est de notre île.



Le CMRS explique que deux circulations vont se trouver dans le même secteur au Nord-Est des Mascareignes en milieu de semaine. Elles devraient alors rencontrer des conditions favorables et le risque de formation d'une tempête tropicale devient modéré en toute fin de semaine (entre 30 et 60% d'ici à vendredi). La carte publiée par le CMRS montre les trajectoires envisagées.



Il s'agit pour l'instant des toutes premières prévisions. Le risque de formation d'une tempête devient plus sérieux en fin de semaine. Ce qui veut dire que le système dépressionnaire ne pourrait concerner le bassin Sud-Ouest de l'océan Indien qu'à partir de la semaine prochaine.



Les autres risques



Il existe par ailleurs la possibilité de l'entrée dans le bassin Sud-Ouest de l'océan Indien d'un minimum dépressionnaire actuellement en zone de responsabilité australienne. Ce système dépressionnaire, s'il se forme, ne devrait pas concerner les terres habitées.





