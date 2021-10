A la Une . Risque d'une épidémie de bronchiolite de “grande ampleur”

Après une accalmie de l’épidémie de Covid-19, la bronchiolite fait son retour auprès des enfants. Cette hausse des cas à venir serait l’une des conséquences de la pandémie, période durant laquelle la bronchiolite n’a que peu circulé, créant "un déficit d'immunité collective acquise". Par Sophie Fontaine - Publié le Mercredi 13 Octobre 2021 à 09:52

L’effort de protection face au coronavirus pourrait avoir préparé le terrain à bien d’autres maladies. "L’épidémie de bronchiolite pourrait être de grande ampleur compte tenu d’un déficit d’immunité collective acquise significatif pour les enfants nés après mars 2020", alerte le Conseil scientifique dans son dernier rapport.



Un déficit significatif d’immunité collective Entre couvre-feu, confinement, port du masque et gestes barrières, certains virus, parmi lesquels la bronchiolite, n'ont pas circulé. Si cela semble être une bonne nouvelle, du côté du Conseil scientifique, l’inquiétude grandit.



La bronchiolite est liée à une infection par le Virus Respiratoire Syncytial (VRS). Ce virus peut s’avérer grave chez les plus fragiles, notamment les jeunes enfants et les personnes âgées.



Pas de vaccin et manque de place en pédiatrie



Contrairement à la grippe ou à la Covid-19, il n’existe aucun vaccin contre ce dernier et il faut ajouter à cela un manque de place dans les services de pédiatrie.



Face à ce constat, "une communication renforcée autour des mesures barrières lors de l’épidémie de VRS serait utile", souligne l'instance qui conseille l'exécutif sur les stratégies en matière de santé.



Comment protéger les enfants de la bronchiolite ?



Les experts misent sur une anticipation du potentiel épidémie de grande ampleur, et l’application de mesures de protection :

- bannir le tabagisme passif

- appliquer les gestes barrières

- se laver régulièrement les mains et celles du bébé

- éviter de partager les tétines et biberons

- bien aérer la maison

Pour rappel, malgré des symptômes souvent impressionnants, la bronchiolite est une maladie bénigne. Cependant, les bébés de moins de 2 mois ou les nourrissons fragiles requièrent une surveillance attentive et dans certains cas, l’hospitalisation du bébé s'impose.