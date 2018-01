<<< RETOUR Ville de Saint Paul

Ville de Saint Paul Risque d'inondation : L'accès à la plage des Roches Noires interdit





ARRÊTÉ N° 18010002



Portant interdiction provisoire d’accès à la plage des Roches Noires, de la baignade et des activités nautiques suite à l’écoulement de la Ravine Saint Gilles



Le MAIRE de la COMMUNE de SAINT-PAUL,



• VU la loi 82-213 du 02 Mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des Départements et des Régions,



• VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L 2212-1, L 2212-2, L 2212-3 et L 2213-23 ;



• VU l’arrêté municipal n° AM14040196 du 15 avril 2014 délégation de fonction à M. Jean Marc AURE, Adjoint de quartier ;



CONSIDÉRANT qu’il y a lieu, dans le cadre de la prévention du risque inondation d’interdire l’accès à la plage des Roches Noires.



L’accès à la plage des Roches Noires ainsi que la baignade et les activités nautiques seront interdits du jeudi 04 janvier 2018 à 16 heures jusqu’à nouvel ordre.



Le Directeur Général des Services, les forces de police et de gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera transcrit sur le registre de la mairie, transmis à Monsieur le Sous-Préfet de Saint-Paul, affiché en Mairie et partout où besoin sera, et inséré au recueil des actes administratifs de la commune.



