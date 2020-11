A la Une .. Risque d'éboulement à Roche Plate: L'école et 2 gîtes fermés, une cellule de crise ouverte

Suite à l'incendie du Maïdo, la falaise menace de s'effondrer sur 5 bâtiments de Roche Plate. Les autorités mettent en place différentes mesures. Par Nicolas Payet - Publié le Vendredi 27 Novembre 2020 à 15:52 | Lu 410 fois

Risque d'éboulement à Roche-Plate: Ouverture d'une cellule de crise



M. Olivier Tainturier, sous-préfet de l'arrondissement de Saint-Paul, et Mme Huguette Bello, maire de Saint-Paul, ont rencontré ce jour les habitants de l'îlet Roche-Plate à Mafate pour évoquer les résultats de l'expertise menée par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM). Les derniers relevés témoignent de la fragilisation de trois blocs rocheux de 3 000 à 5 000 m3 en bord de rempart qui constituent une menace aggravée pour l'îlet.



Evaluation du risque d'éboulement



Le risque d'éboulements rocheux est permanent à l'îlet Roche-Plate et bien connu des habitants de Mafate.



Pour autant, les travaux d'identification et d'évaluation des risques menés suite à l'incendie du Maïdo ont révélé la présence de fissures sur le parcours du feu en contre bas de la plateforme d'observation, alors que cette zone était initialement recouverte de végétation et non visible. L'expertise du BRGM a mis en évidence une fragilisation très probable de la falaise en précisant que le risque d'éboulement était désormais plus important qu'avant l'incendie, le feu étant un facteur aggravant de déstabilisation des roches.



Les études de trajectoire montrent que certains bâtiments sont situés dans une zone avec un risque d'impact élevé à très élevé.



Ainsi, le risque d'éboulement menace 5 bâtiments :

- l'école,

- l'antenne de la Protection Maternelle et Infantile (dispensaire),

- un gîte privé de 20 lits au sein duquel le propriétaire n'est pas logé,

- un gîte public,

- la maison forestière de l'Office National des Forêts (ONF).



Aucune habitation n'est située dans la zone à risque.



Soutien et assistance aux Mafatais



Olivier Tainturier, sous-préfet de l'arrondissement de Saint-Paul et Huguette Bello, sont allés à la rencontre des habitants dans le cadre d'une réunion publique pour présenter les résultats de l'étude et évoquer les réponses pouvant être apportées par les autorités.



Compte tenu du fort niveau d'aléa d'éboulement, il a été acté :

· de fermer définitivement l'école de Roche-Plate (une mesure conservatoire de fermeture ayant été prise dès le 26 novembre) ;

· de transférer temporairement l'école dans l'église, en attendant l'ouverture d'une nouvelle école pour la rentrée de septembre 2021 ;

· de fermer les deux gîtes menacés, le dispensaire et la maison forestière.



En ce qui concerne ces derniers bâtiments, de nouvelles concessions pourront être proposées pour une relocalisation dans des espaces où le risque est faible. Les solutions sont encore à l'étude.



Une réunion se tiendra le lundi 30 novembre à la sous-préfecture de Saint-Paul en présence des services de l'Etat, du Département, de la mairie et de l'association des habitants de Roche-Plate pour traiter la problématique du transport de marchandises et de personnes entre l'îlet et les Bas de Saint-Paul. En effet, en raison de la fermeture du sentier d'accès au Maïdo, le temps de trajet pour rejoindre un axe routier par voie pédestre est d'au moins 6 heures au lieu de 2 habituellement.



Rappel des fermetures de sentiers



Le belvédère fortement impacté reste fermé. L'accès du public est strictement interdit.



Les sentiers fermés par arrêté préfectoral sont les suivants :

· Sentier entre le Maïdo et Roche Plate par le TiCol et La Brêche

· Sentier entre Ilet Alcide et le Maïdo, par le rempart de Mafate

· Sentier du Grand Bord, entre le Maïdo et le Grand Bénare

· Sentier de la Glacière, par l'observatoire de l'atmosphère

· Sentier gîte des Tamarins-La Glacière-Grand Bénare

· Sentier entre La Glacière et Piton Rouge

· Les pistes VTT n°1 (partie amont jusqu'à la piste Oméga), 4, 5, 6, et 9





