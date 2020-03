A la Une .. Risque d'averses orageuses sur la moitié Est cette nuit et samedi matin

Animation satellite. Une zone pluvio-orageuse évolue entre la Réunion et Maurice. Elle provoquera des entrées maritimes cette nuit et demain matin sur la moitié Est engendrant des averses parfois soutenues et des orages. Prévisions pour la nuit du 06 au 07 Mars



➡️ Le risque de précipitations localement soutenues se maintient cette nuit sur toute la moitié Est de l'île avec des débordements possibles sur le Nord et le Sud.

Ces précipitations sont localement orageuses. Le changement de temps peut être soudain et très localisé.

Prudence sur les routes. Des rafales sont possibles sous les averses orageuses.



La nuit est plus calme sur la moitié Ouest.





Prévisions pour la matinée du samedi 07 Mars



➡️ Le risque pluvieux-orageux persiste sur la moitié Est avec des débordements possibles sur le Nord et l'Est.

Sur l'Ouest et le Sud-Ouest le ciel souvent encombré de nuages d'altitude.

Activité orageuse détectée entre 17h05 et 18h05. Les régions de Sainte Rose, la Plaine des Palmistes et de Saint Benoit étaient touchées.

De bonnes averses orageuses sont relevées depuis 17h sur l'Est. On note 30mm et 24mm à Sainte Rose et Saint Benoît en 1 heure. Stations de Météo France. PATRICK HOAREAU Lu 401 fois







