Rim’K, SDM, Ctznkane, Le Moonjor, Nans et Alaza à l’affiche du Festival BIG UP 974

La onzième édition du Big Up 974, festival international des arts et sports urbains se tient à la Cité des Arts du 25 au 27 novembre 2022. Par SF - Publié le Mercredi 23 Novembre 2022 à 14:06

L’association Kréolide et la Cité des Arts organisent la onzième édition du Big Up 974, le festival international des arts et sports urbains incontournable à La Réunion du 25 au 27 novembre.



Cette année encore, l’association Kréolide promeut la culture réunionnaise et les cultures urbaines auprès du grand public à travers la danse, le chant, l’expression scénique, les spectacles et le sport.



L’objectif premier est de favoriser l’insertion et la cohésion sociale tout en contribuant à la diversification de l’offre culturelle et sportive à La Réunion.



“Le Festival Big Up 974 est avant tout là dans un esprit de partage des disciplines des arts urbains. Au-delà de l’ambiance, il y a une dimension de structuration professionnelle. Chaque année, de jeunes artistes passent par le festival et voient leur art évoluer à un niveau supérieur”, indique l’un des organisateurs.



"L'une légende du rap français" à l'affiche



Concerts, spectacles, master class, battle de danse, performances graffiti, street food, ou encore mode urbaine, l’édition 2022 n’échappe pas à la règle en proposant au public un panel d’expressions artistiques et sportives d’excellente qualité issues des cultures urbaines. La programmation 2022 compte des grands noms du rap français. “On a une légende du rap français” à l’affiche, se félicite l’organisation.



Rim’k sera effectivement sur la scène du Fanal ce vendredi à 22h30, tout comme SDM qui sera en concert le lendemain, même heure, même scène. Aux côtés des têtes d’affiche venues d’au-delà des mers, Rim’K et SDM, le public pourra redécouvrir les étoiles montantes de la scène rap locale qui n’ont pas fini de faire parler d’elles, à savoir Ctznkane, Le Moonjor, Nans et Alaza.



Le Before de l'événement se tient ce mercredi de 15h00 à 19h00 au Bisik à Saint-Benoît, avec au programme Graff, DJ set live, beatbox ou encore danse hip-hop.



L’accès au Before, au festival et ses activités est gratuit et libre, à l’exception des concerts des vendredi et samedi soirs.

Le programme détaillé :



Mercredi 23 Novembre au Bisik

14h00 - 17h00 : Atelier initiation DJ - DJ Krazy Ice

14h00 - 17h00 : Atelier Initiation Beatbox - Irose

14h30 - 17h30 : Atelier initiation graff - Mehdi MLC

17h30 - 18h00 : Initiation et performance danse Hip Hop - Boyz Collab by Low’Kaf

148h00 - 20h30 : DJ Set Live - DJ Fly Weed



Vendredi 25 Novembre à La Cité des Arts

⸱ 17h30 - 18h30 : Cours de danse Dancehall - Khala / Scène Parvis (Gratuit)

⸱ 18h45 - 19h45 : Cours de danse Afro - Tommy / Scène Parvis (Gratuit)

⸱ 19h50 - 20h00 : Show d’ouverture / Scène Parvis (Gratuit)

⸱ 20h30 - 21h15 : Concert Le Moonjor / Scène Fanal

⸱ 21h30 - 22h15 : Concert Ctznkane / Scène Fanal

⸱ 22h30 - 23h30 : Concert Rim’K / Scène Fanal



Samedi 26 Novembre à La Cité des Arts

⸱ 14h00 - 15h00 : Cours de danse Voguing - Luna Ninja / Scène Parvis (Gratuit)

⸱ 15h00 - 18h30 : 100 Kontest / Scène Palaxa (Gratuit)

⸱ 16h00 - 17h00 : Seven To Smoke / Scène Parvis (Gratuit)

⸱ 17h00 - 17h30 : Kendama Tricks Contest / Scène Parvis (Gratuit)

⸱ 18h00 -19h00 : Cours de danse Hip hop Chorégraphique - Julihno / Scène Parvis (Gratuit)

⸱ 19h00 - 20h00 : Cours de danse Hip Hop et Dancehall - Boolit et Low kaf / Scène Parvis (Gratuit)

⸱ 20h30 - 21h15 : Concert Nans / Scène Fanal

⸱ 21h30 - 22h15 : Concert Alaza / Scène Fanal

⸱ 22h30 - 23h30 : Concert SDM / Scène Fanal



Dimanche 27 Novembre à La Cité des Arts

⸱ 14h00 - 14h45 : Open Mic / Scène Parvis (Gratuit)

⸱ 15h00 - 15h30 : Giovanni Léocadie - Warning "performance danse solo" / Scène Parvis (Gratuit)

⸱ 15h30 - 19h30 : Fusion Concept / Scène Parvis (Gratuit)

⸱ 18h15 - 18h35 : Irose "Performance beatbox" / Scène Parvis (Gratuit)

⸱ 18h40 - 18h45 : Compagnie NK "Show danse" / Scène Parvis (Gratuit)

⸱ 18h45 - 19h30 : Finale Fusion concept / Scène Parvis (Gratuit)