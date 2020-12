A la Une .. Rika Zaraï n'est plus

La chanteuse est décédée à l'âge de 82 ans. Par Nicolas Payet - Publié le Mercredi 23 Décembre 2020 à 16:16 | Lu 336 fois

L'artiste s'est éteinte dans la nuit de mardi à mercredi. Née à Jérusalem, elle a connu le succès sur la scène musicale française.









Elle est notamment connue pour Casatschok, Alors je chante, Sans chemise, sans pantalon ou encore Balapapa.





Profondément attristés de la disparition de Rika Zaraï qui a conquis le ❤️ des 🇫🇷 avec son bel accent de sabra. Elle a chanté Israël et Jérusalem avec passion et dévouement. C'est une des plus belles voix d'🇮🇱 en français qui s'est éteinte. Nos condoléances à son époux JP Magnier pic.twitter.com/bLEd8YvVlG

— Ambassade d'Israël en France (@IsraelenFrance) December 23, 2020

