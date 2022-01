A la Une .. Rihanna est enceinte pour la première fois

Le magazine People a publié des photos de la chanteuse originaire de Barbade où l'on découvre son ventre de femme enceinte. Elle était en compagnie du chanteur A$AP Rocky qui partage sa vie depuis plusieurs années. Par Zinfos974 - Publié le Lundi 31 Janvier 2022 à 20:53





Cela faisait donc plusieurs semaines que les rumeurs enflaient sur la toile et des millions de personnes s'interrogeaient : RiRi est-elle enceinte ?



La réponse a été fournie par le magazine américain People qui compte 10 millions de followers via une série de photos publiées sur leur compte Instagram. La publication a obtenu plus de 600.000 "j'aime" en l'espace d'une heure.



Rihanna est l'une des artistes féminines les plus écoutées dans le monde. Elle est suivi par près de 120 millions d'abonnés sur Instagram et par plus de 102 millions d'internautes sur Facebook. La chanteuse fait partie des célébrités les plus influentes.