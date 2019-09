C'est une bien sordide affaire qui a été présentée cette après midi dans la salle d'audience de comparution immédiate du tribunal de Champ fleuri.



La victime, avec une ITT de 30 jours, a eu beaucoup de chance de pouvoir être en mesure de se présenter aujourd'hui. Compte tenu des sévices qui lui ont été infligées, il doit finalement son salut à la stupidité d'une de ses bourreaux qui, en plus d'avoir filmé la scène dans laquelle elle se vante notamment "rien à faire de la loi, rien à faire de la geôle", l'envoie par Messenger à une amie.



Cette amie, proche des soeurs de la victime, leur transmet la vidéo, entraînant immédiatement l'appel salvateur à la police et aux pompiers. La victime, sauvée par l'intervention des pompiers obligés de défoncer la porte d'entrée, sera médicalisée en urgence, souffrant d'un pneumo-thorax et de cotes cassées.



Le 21 mai dernier, dans la commune de Saint-Benoit, cinq dalons, deux hommes Philippe.D et la victime, trois femmes, Davina F., Maëva L. ainsi que Lydie M., décident de passer une journée entre "amis" chez l'une des prévenus. Alcool, zamal, ambiance, tout est réuni pour que la journée soit belle. Alors que la victime refuse de transporter une de ses "amis" au Port, la journée bascule dans le sordide pour lui. Il est séquestré, violenté, humilié pendant plusieurs heures.



"C'est le parquet qui fait le choix de la procédure, ils n'ont qu'à supporter cette procédure"



Pour bien finir la journée, ses "amis" lui volent sa sacoche avec ses clés de voiture et d'appartement, et partent tranquillement, avec sa voiture chez lui pour le voler. Ils partent le laissant seul à l'agonie sans lui porter secours. Ils devaient répondre cette après-midi des faits d'arrestation, d'enlèvement, de séquestration ainsi que de vol avec violence tous les quatre. ils encourent une peine de 10 ans de prison.



Compte tenu de la gravité des faits qui leur sont reprochés, ils ont décidé à l'unisson de demander un renvoi afin de préparer leur défense. Le tribunal a donc statué sur leur maintien en détention. "Si les pompiers n'avaient pas cassé la porte, il aurait pu mourir. Il a subi des violences, des humiliations, des crachats. C'est le comble du sordide et de la déshumanisation", clame la procureure.



Elle demande à ce que les quatre prévenus soient maintenus, bien au chaud à Domenjod, en attendant la prochaine audience. Justifiant cette demande par des craintes de non représentation, de concertation, de menaces ainsi que de récidive des faits.



15 mentions à son casier dont une peine de 15 ans aux assises



Alors qu'il s'est passé presque quatre mois entre les faits et le dépôt de plainte, la défense explique pour sa part : "C'est le parquet qui fait le choix de la procédure, ils n'ont qu'à supporter cette procédure. Qu'ont-ils fait depuis le 21 mai ? On nous parle de pression, de concertation et de renouvellement d'infraction mais que s'est-il passé depuis quatre mois ? Le parquet travaille sur des hypothèses. Les arguments du parquet n'ont pas de fondement. Ils ont été interpellés il y a 2 jours et les trois femmes sont dans la même cellule", conclut la défense qui demande le placement sous contrôle judiciaire.



La présidente explique, que compte tenu de manque de recul et d'empathie dont ils font tous preuve depuis leur interpellation - en répétant pour se justifier "on était entre amis" - décide que Philippe.D, 15 mentions à son casier dont une peine de 15 ans aux assises et déjà incarcéré pour vol, est maintenu en détention. Davina F. et Maëva L., pas de casier, sont également maintenues en détention. Seule Lydie M., ayant apparement joué un rôle mineur, est placée sous contrôle judiciaire.



L'audience aura lieu le 2 octobre à 13h45.