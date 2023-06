Courrier des lecteurs Richesse et pauvreté

(L’équilibre c’est la courbe de Gauss) Par François-Michel Maugis - Publié le Lundi 26 Juin 2023 à 16:45

Oh, bien sûr, notre humanité n’atteindra jamais le parfait équilibre mais elle devrait, si elle veut s’en sortir, tendre vers lui. L’humanité, comme tout système sur cette planète, a besoin de diversité. Là est sa richesse, là sont les conditions de sa survie. Pour comprendre, prenons l’exemple de la richesse et de la pauvreté. Si l’on veut respecter la loi de la diversité, il faudrait sur cette Terre, une répartition raisonnable des riches et des pauvres mais pour que cette humanité soit viable, il faudrait aussi une minorité de très riches et une minorité de très pauvres. Cette répartition est parfaitement prévue par la courbe de Gauss :

En haut, une majorité de personnes avec un niveau de revenu moyen, en bas à droite, une minorité de très riches, en bas à gauche, une minorité de très pauvres.