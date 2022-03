A la Une . Richard Riani peint ​"la folie du Tsar Vladimir"

Il expose aux quatre coins du monde depuis trente ans. Le peintre réunionnais Richard Riani ne pouvait rester indifférent face au sort réservé au peuple ukrainien. Le marmaille de Tanambo, quartier de Saint-Pierre, a une nouvelle fois laissé parler son imagination pour évoquer la guerre que mène le président russe Vladimir Poutine. Un message fort et surtout un passeport pour la liberté d'expression et la liberté si mal menées actuellement sur le territoire ukrainien. Richard Riani nous explique sa démarche artistique. Par Ludovic Grondin - Publié le Samedi 5 Mars 2022 à 12:26

"J’ai traduit ma vision de la guerre comme le peintre Rubens l’a fait en 1637 avec sa toile « la guerre de 30 ans ». Une guerre qui déchirait la Flandre.



Otto Dix avait peint « la guerre » en 1932 pour dénoncer les horreurs de la Première guerre mondiale.



Picasso avait peint « Guernica » suite aux bombardements de Guernica par les Nazis le 26 avril 1937.



Depuis toujours les artistes ont décrié la guerre et pour moi c’est légitime en tant que plasticien d’apporter ma vision artistique sur la guerre qui est aux portes de l’Europe. Je ne prends pas parti pour les uns ou les autres car je ne suis pas historien ni spécialiste de géopolitique. Je donne un regard sur une guerre qui va faire des milliers de victimes pour la gloire d’un homme avec des croyances infondées.



L’étoile de David signifie le génocide des guerres passées pour rappeler que la guerre est une infamie. Dans ma démarche, Poutine est l’agresseur avec sa menace de déclencher « Satan 2 ».



J’avais déjà peint le génocide du Rwanda en 1994 et la guerre du Kosovo en 1999 car cela m’avait traumatisé. C’est ma liberté d’expression que j’assume car un artiste est là aussi pour dénoncer les atrocités de la guerre. Je suis un artiste engagé depuis plus de 35 ans.



Picasso avait dit en 1937 que « la peinture n’est pas faite pour décorer les appartements, c’est un instrument de guerre offensif et défensif contre l’ennemi ».



Lé pa parseke mi lé né La Rényon ke mi la poin le droi de dire non à la guerre en Ukraine."