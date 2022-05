Richard Nirlo salue la nomination d'Elisabeth Borne

Le communiqué :



Trente ans après le mandat de la première femme à la tête d’un gouvernement, celui d’Edith Cresson, je voudrais saluer le choix du Président de la République de nommer Elisabeth Borne, Première Ministre.



Une femme « attachée à la question sociale, environnementale et productive » selon les termes du Président Emmanuel Macron. Des qualités qu’elle a su mettre à profit dans ses mandats de ministre des Transports, de la Transition écologique puis comme ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. Son parcours m’évoque un célèbre dicton créole « pa kapab lé mor san essayé ».



Je tiens également à saluer le travail accompli par Jean-Castex ces deux dernières années. Les bonnes décisions qu’il a sues prendre lors des dernières crises nationales et internationales. Un homme d’engagement au service de la France et à l’écoute des Réunionnais.



Je souhaite à Elisabeth Borne une pleine réussite à la tête du gouvernement de notre pays. Richard Nirlo Maire de la Ville de Sainte-Marie