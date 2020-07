La grande Une Richard Nirlo placé en garde à vue à la caserne Vérines

Le maire de Sainte-Marie s'était rendu se matin à la caserne Vérines pour y être entendu dans le cadre d'une audition libre, qui a finalement débouché sur son placement en garde à vue en fin de matinée. Richard Nirlo était entendu dans le cadre de l'affaire de suspicion de marchés publics truqués à la mairie. Par Charlotte Molina - Publié le Jeudi 9 Juillet 2020 à 11:58 | Lu 2055 fois

Dans un communiqué envoyé à 11h30, Richard Nirlo indiquait avoir été convoqué par les gendarmes dans le cadre d'une audition libre: "Il répond à l’ensemble des questions posées. L’enquête suit son cours et le maire, bénéficiant de la présomption d’innocence, est serein sur les suites qui seront apportées à ce dossier."



Pourtant quelques minutes plus tard, le maire de Sainte-Marie est placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête autour de marchés publics de la mairie, soupçonnés d'avoir été truqués.



Pour rappel, la semaine dernière, c'est Rémy Lagourgue qui était entendu.







Charlotte Molina Poseuse de questions qui fâchent, j’aimerais pouvoir arrêter la musique qui joue constamment dans... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité