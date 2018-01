La grande Une Richard Nirlo nouveau maire de Sainte-Marie

Richard Nirlo, 68 ans, vient d’être élu maire de Sainte-Marie. Jean-Louis Lagourgue, qui était jusqu'alors sous le coup du cumul des mandats, doit donc céder son écharpe de premier magistrat. Le nouveau sénateur de La Réunion a en effet dû faire un choix entre ses fonctions de parlementaire et l’exécutif municipal.



Le vote n'a pas présenté de rebondissement, puisque le premier adjoint était le seul candidat, comme attendu. Il a récolté 31 votes sur les 33 qui se sont exprimés -les deux élus d'opposition Christian Annette et Céline Sitouze ayant quitté la salle en début de séance- et deux votes nul.



"C’est une page qui se tourne mais pas définitivement ; dans mon rôle de sénateur, je travaille toujours pour Sainte-Marie. Pour La Réunion, mais aussi pour Sainte-Marie" a réagit le désormais ancien maire. "Je vais continuer à accompagner cette nouvelle majorité sur les grands projets qu’on a en cours, tous ensemble, pour qu’en 2020 ou 2021 une nouvelle élection se fasse et que la population puisse décider. Aujourd’hui j’ai confié les rennes à mon fidèle parmi les fidèles en qui j’ai toute confiance".



Pour rappel, Jean-Louis Lagourgue a été élu sénateur le 24 septembre sur la liste de la plateforme de la droite menée par Nassimah Dindar. Immédiatement frappé du cumul des mandats, le maire de Sainte-Marie et vice-président du Conseil régional devait dès lors se mettre en conformité avec la loi encadrant la vie publique. Mais le recours à l’élection intenté par un administré dionysien a retardé l’échéance, puisque ses motifs d’annulation de l’élection ont dû être examinés par le Conseil constitutionnel.



Suite au vote de ce mardi, Richard Nirlo devient donc le nouvel homme-fort de la ville de Sainte-Marie qui compte 33.000 habitants. Richard Nirlo est l’un des fidèles parmi les fidèles. Accédant aux responsabilités municipales en 1990 aux côtés de Jean-Louis Lagourgue, Richard Nirlo occupera tour à tour les portefeuilles de délégué au sport puis de ceux des finances, des marchés publics, des ressources humaines et des services techniques jusqu’à ce 30 janvier.

Proclamation des résultats et réaction de Jean-Louis Lagourgue :

L.Grondin - M.Abat Lu 993 fois