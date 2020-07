A la Une .. Richard Nirlo investi maire de Sainte-Marie

Au bout d’une longue et rugueuse campagne électorale, Richard Nirlo a été confirmé à la tête de Sainte-Marie. Un premier mandat issu d’une élection pour celui qui fut longtemps l’adjoint de Jean-Louis Lagourgue. Par Aurélie Hoarau - Publié le Dimanche 5 Juillet 2020 à 15:13 | Lu 329 fois

Le moment était joyeux à la salle polyvalente de Duparc ce dimanche. Les militants étaient venus assister en nombre à l’installation de Richard Nirlo à la tête de Sainte-Marie. Le maire sortant a donc réussi à conserver son fauteuil, le premier obtenu après un scrutin, malgré l’adversité dont il a dû faire face. Richard Nirlo a réussi à vaincre l’alliance de pratiquement tous les autres candidats contre lui. Seule Céline Sitouze avait fait le déplacement pour l’opposition.



"Aujourd’hui, le maire par intérim devient maire élu au suffrage universel", démarre Richard Nirlo, rappelant à ses adversaires les attaques de la campagne, avant de remercier chaleureusement les Sainte-Mariens pour la confiance qu’ils lui ont accordés. L’édile a ensuite rendu hommage à son équipe et son successeur Jean-Louis Lagourgue.



Reprenant son slogan de campagne, Richard Nirlo a affirmé que "Sainte-Marie sera une Terre d’ambition et d’innovation". Le maire a confirmé son ambition de poursuivre la modernisation du territoire. Il a également sa fierté de pouvoir continuer l’aventure aux côtés des agents communaux.



Pour Richard Nirlo, "ce mandat démocratique est incontestable, mais il nous oblige à être à la hauteur de la confiance accordée". Le maire a donné rendez-vous à tous ses administrés pour l’annonce de la création du nouveau "bureau politique".