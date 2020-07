A la Une . Richard Nirlo entendu par les gendarmes

Richard Nirlo est entendu ce jeudi matin à la caserne Vérines. Par Amandine Dolphin - Charlotte Molina - Publié le Jeudi 9 Juillet 2020 à 09:33 | Lu 1182 fois





Selon nos informations, il s'agirait des dernières auditions dans cette enquête.



Dans la matinée, Richard Nirlo a réagi via un communiqué :



"Dans le cadre d’une enquête ouverte, le maire de la commune de Sainte-Marie, Monsieur Richard NIRLO, s’est rendu à la gendarmerie de Saint-Denis ce matin à 9h dans le cadre d’une audition libre, comme il est d’usage en la matière. Un complément d’information a dû être apporté auprès des enquêteurs. Il répond à l’ensemble des questions posées. L’enquête suit son cours et le maire, bénéficiant de la présomption d’innocence, est serein sur les suites qui seront apportées à ce dossier.

Élu au suffrage universel dimanche 28 juin 2020, il souhaite pouvoir entamer son mandat dans la sérénité et l’action pour la mise en œuvre de son programme 2020/2026. Il laisse le soin à la justice de parvenir à la manifestation de la vérité dans cette affaire."

