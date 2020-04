A la Une . Richard Nirlo accuse Gérald Maillot de distribuer à Ste-Marie des colis alimentaires en provenance de la mairie de St-Denis Ci-dessous le communiqué de Richard Nirlo, maire sortant et candidat aux prochaines municipales :

J'ai reçu ce jour plusieurs alertes d’habitants de Sainte-Marie me faisant part des agissements d'un candidat à la mairie de Sainte-Marie, également 3ieme adjoint à la mairie de Saint-Denis et président de La CINOR en l’occurrence du candidat Gérald Maillot.



Dans les faits, des familles des hauts de Sainte-Marie se voient distribuer des colis alimentaires de la part de Gerald Maillot. Une distribution de colis totalement hors cadre, il pourrait s’agir ni plus ni moins d'une gratification électorale sinon d’achat de voix dans la mesure où il n’est pas élu de la ville de Ste-Marie mais candidat.



De plus, les premières constations semblent indiquer que les colis distribués sont les même que ceux actuellement distribués par le CCAS de la Mairie de Saint-Denis.



Je me pose alors légitimement la question en plus celle de l’achat de voix , d'un éventuel détournement de colis dionysiens vers la ville de Ste-Marie à des fins électoralistes.



Quel est le cadre légal de cette distribution ? Gerald Maillot détourne t'il les moyens du CCAS de la Bretagne au profit de basses manœuvres électorales à Sainte-Marie ?



En cette période particulièrement difficile pour les plus fragiles d'entre nous, je tiens à préciser que le CCAS de Sainte-Marie mène toutes les actions nécessaires afin de répondre aux besoins existants. A ce titre j'invite la population à consulter le site internet de la mairie, ainsi que les pages Facebook du CCAS afin d'y retrouver l'ensemble des mesures d'urgences mises en place.



Enfin, je rappelle que face à cette crise épidémique sans précédent, les basses manœuvres et les manipulations électorales n'ont pas leurs places.



L’urgence est de combattre l’expansion de ce virus afin de préserver des vies et non des voix, et de soulager les familles dans le besoin.









Jérémy Payet Lu 2351 fois







Dans la même rubrique : < > L’Académie de médecine préconise le port obligatoire et généralisé du masque Et si le coronavirus se transmettait aussi en parlant ?