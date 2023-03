La grande Une Richard Nirlo: "Mon engagement ne vacillera jamais même en période de crise"

Malgré la fronde d'une bonne partie de ses élus, Richard Nirlo ne compte pas abdiquer. Le maire de Sainte-Marie s'est exprimé sur ce coup d'éclat peu avant le report de la séance. "Attristé" par cette situation, il compte néanmoins mener à bien "le pacte de confiance" passé lors des dernières municipales. Par SI - Publié le Samedi 4 Mars 2023 à 06:41





"Notre commune sinistrée après le passage du cyclone Lagourgue !"



L'édile a ensuite défendu tout le travail engagé par ses équipes ces derniers mois, permettant à la commune de se donner un peu d'air niveau finances



Le tout, en respectant "scrupuleusement" les recommandations de la Chambre régionale des comptes. "C'est cela agir en responsabilité", a-t-il ajouté.



Avant de conclure, Richard Nirlo a également rappelé les élus "à l'exemplarité".



"Nous avons été élus pour servir la population de Sainte-Marie (...) Nous avons la responsabilité de travailler ensemble pour faire avancer notre commune", a-t-il martelé, tout en reconnaissant des "désaccords sur certaines questions (...) Mais je crois fermement que nous pouvons trouver des solutions si nous travaillons ensemble et mettons de côté nos différences". Pour Richard Nirlo, il en va du "respect de la démocratie et des électeurs sainte-mariens". "Je suis ici en tant que maire et je prends cette responsabilité très au sérieux. Mon engagement envers vous ne vacillera jamais, même en période de crise . Je suis là pour défendre les intérêts des Sainte-Mariens", assure-t-il.L'édile a ensuite défendu tout le travail engagé par ses équipes ces derniers mois, permettant à la commune de se donner un peu d'air niveau finances après des années de gabegie . "D'aucuns aiment à dépeindre Sainte-Marie dans une situation catastrophique mais nous pouvons nous féliciter aujourd'hui du travail accompli. Le redressement des comptes de la collectivité, de 20 millions d'euros de déficit à 7 millions en une année, sans utiliser de levier fiscal, sans augmenter la cantine scolaire, est une prouesse. Un travail difficile mais nécessaire au vu de l'état de notre commune sinistrée après le passage du cyclone Lagourgue !", a vivement réagi Richard Nirlo, pour qui l'heure est désormais "à la relance".Le tout, en respectant "scrupuleusement" les recommandations de la Chambre régionale des comptes. "C'est cela agir en responsabilité", a-t-il ajouté.Avant de conclure, Richard Nirlo a également rappelé les élus "à l'exemplarité"."Nous avons été élus pour servir la population de Sainte-Marie (...) Nous avons la responsabilité de travailler ensemble pour faire avancer notre commune", a-t-il martelé, tout en reconnaissant des "désaccords sur certaines questions (...) Mais je crois fermement que nous pouvons trouver des solutions si nous travaillons ensemble et mettons de côté nos différences".