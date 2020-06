A la Une .. Richard Nirlo : "La population va sanctionner cette équipe de malfaiteurs"

Finalement, après une courte présentation du programme, notamment sur la sécurité, le développement économique et social, la jeunesse et le sport, Richard Nirlo a rappelé que certains candidats parlent de "l’exemple Sainte-Marien". "Ils n’ont rien vu encore. Saint-Denis va devenir une ville morte par rapport à Sainte-Marie. La population va sanctionner cette équipe de malfaiteurs", conclut-il . Si la présentation du programme de Richard Nirlo était bien à l’ordre du jour de la conférence de presse de ce samedi, c'est surtout l’offensive contre l’équipe de Gérald Maillot qui a monopolisé l’attention de l’auditoire. Le candidat et ses colistiers n’y sont pas allés avec le dos de la cuillère concernant leurs rivaux dans la course à la mairie.Pour rappel, le maire sortant a récolté 38,82% des voix, mais doit faire face à l’union des quatre candidats arrivés derrière lui, représentant un potentiel de 52% des suffrages exprimés pour Gérald Maillot qui mène cette liste. Tous les coups semblent donc permis dans cette campagne."Nos adversaires politiques, principalement Gérald Maillot, adjoint à la mairie de Saint-Denis, se sont permis de nous traiter de voleurs. Ils parlent de corruption. Voilà leur principal programme. Comme s’il avait des leçons à nous donner. Pas lui ! Pas à nous! Alors qu’il a été pris en flagrant délit de détournement de fonds", lance-t-il les hostilités. L’édile évoque l’affaire de la cité des dirigeants dans laquelle la CINOR est impliquée."Le Village Bienvenue, un joyau de Sainte-Marie, est aujourd’hui abandonné. Gérald Maillot était président du directoire. C’était devenu la caverne d’Ali Baba de l’équipe Maillot", affirme le maire de Sainte-Marie, avant de rappeler les 50 000€ pour la formation de Didier Annette . "Et après, ils osent parler de la formation des cadres de Sainte-Marie. Ces primes sont prévues par la loi et mises en place par un gouvernement socialiste dont ils ont fait partie", ironise Richard Nirlo.Le candidat enchaîne avec l’affaire sur la construction de la maison du président de la CINOR . "Gérald Maillot dit "j’ai construit au black" sur des terrains agricoles. Gérald Maillot plaide coupable. Il a construit dans le Parc National. Mais M. Maillot a-t-il fait l’objet d’une convocation devant la justice? On peut s’interroger sur ce qu’il se passe !", lance-t-il sans filtre. "Il sera responsable du Plan Local d'Urbanisme, alors qu’il a fait construire sans permis", rajoute Rémy Lagourgue, colistier sur la liste de Richard Nirlo.C’est ensuite sur la "dionysité" de Gérald Maillot et sa gestion de la CINOR que se sont portés les coups du maire de Sainte-Marie et de ses colistiers. "Cette candidature est celle d’un clan (Annette). Ils vont annexer la ville de Sainte-Marie. On a affaire à une bande d’envahisseurs", avance le maire sortant avant de rappeler que Céline Sitouze avait travaillé au cabinet de Gilbert Annette. Le colistier Mario Lechat évoque à son tour une rumeur selon laquelle "Gérald Maillot garderait la CINOR tandis que Christian Annette prendrait la mairie".Toujours au niveau de la rumeur, le colistier Daniel Jatob indique également avoir entendu des bruits selon lesquels "Gérald Maillot voudrait acheter le soutien d'Yves Ferrières. Ce que je ne crois pas possible connaissant Yves". Didier Gopal achevant le travail en ajoutant qu’ "hier, les équipes de la mairie ont découvert 131 procurations signées par un colistier de Gérald Maillot . Nous allons le signaler au procureur lundi". Le maire parachevant les coups de boutoir en affirmant que Gérald Maillot avait fait de la CINOR "une machine à sous, un Gabier".Finalement, après une courte présentation du programme, notamment sur la sécurité, le développement économique et social, la jeunesse et le sport, Richard Nirlo a rappelé que certains candidats parlent de "l’exemple Sainte-Marien". "Ils n’ont rien vu encore. Saint-Denis va devenir une ville morte par rapport à Sainte-Marie. La population va sanctionner cette équipe de malfaiteurs", conclut-il .