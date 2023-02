A la Une . Richard Nirlo : "Jean-Louis Lagourgue m'a pris pour le grand con de service"

Suite de notre entretien en plusieurs épisodes avec Richard Nirlo, le maire de Sainte-Marie.

Aujourd'hui, il sera plus question des circonstances dans lesquelles il s'est retrouvé candidat aux dernières municipales, alors qu'initialement, c'était Rémy Lagourgue, le fils de Jean-Louis, qui devait se présenter en même temps qu'aux départementales. Par Pierrot Dupuy - Publié le Jeudi 2 Février 2023 à 17:20

Richard Nirlo est convaincu que Jean-Louis Lagourgue l'a poussé à se présenter parce qu'il pensait qu'il serait battu aux municipales.



C'est Richard Nirlo qui parle : "Jean-Louis Lagourgue a imposé son fils (Rémy, NDLR) devant toute notre équipe pour les municipales et les départementales". Au dernier moment, Rémy a eu peur que le fait qu'il soit le fils de son père passe mal à la suite des manifestations de Gilets jaunes et il annonce à Richard Nirlo qu'il préfère se retirer et qu'il lui laisse la place.



Mais dans le même temps, selon Richard Nirlo, Jean-Louis Lagourgue reçoit à Paris pendant plusieurs heures au Sénat Yves Ferrière, son premier adjoint, et le pousse à se présenter contre lui. Avant de les recevoir tous les deux dans un restaurant chinois et de faire mine de découvrir la volonté de Ferrière. Et il impose l'idée d'une primaire entre les deux hommes. Au final, Richard Nirlo balaiera Yves Ferrière mais celui qui aura malgré tout réussi à se faire élire en est aujourd'hui convaincu, tout était combiné entre les deux hommes pour le faire perdre.



Autre indice : Alors que Jean-Louis Lagourgue lui avait promis de l'aider à financer sa campagne électorale, il ne lui a pas donné un euro.



Ce qui fait dire à Richard Nirlo : "Jean-Louis Lagourgue m'a pris pour le grand con de service".





