Richard Nirlo : "Fabrice Marouvin a bénéficié d'un terrain déclassé à la ravine des Figues"

L'explication de Richard Nirlo est simple : Jean-Louis Lagourgue avait besoin de faire élire Rémy au Département et Didier Robert à la Région. Donc, "pour la dernière campagne de 2014, il a ouvert les vannes. Il a mis Ste-Marie à genoux".



Reprenant son argument évoqué précédemment selon lequel il avait été complètement court-circuité, il explique que Jean-Louis Lagourgue avait nommé Fabrice Marouvin comme directeur de Cabinet et comme directeur de campagne. "C'était lui qui s'occupait de tout. Tout passait par lui", les déclassements de terrains et les titularisations. "C'est lui qui s'occupait de tout ça", insiste Richard Nirlo.



Et apparemment très remonté contre celui que la presse désigne comme celui qui tire les ficelles de l'actuelle tentative de putsch, il enfonce le clou : "Comme il s'occupait des déclassements de terrains, il a lui même bénéficié d'un terrain. A Ravine des Figues".



Nous savons que Fabrice Marouvin réside effectivement à cet endroit mais n'avons pas pu vérifier l'affirmation de Richard Nirlo selon laquelle ce terrain aurait bénéficié d'un déclassement. Mais on est en droit de penser qu'en tant que maire, Richard Nirlo dispose de toutes les informations à ce sujet et qu'il sait ce qu'il dit.



D'ailleurs, après l'interview, nous lui avons expressément demandé s'il confirmait ses accusations et il nous a assuré que oui.



Et Richard Nirlo de continuer : "C'est lui (Jean-Louis Lagourgue, NDLR) qui s'occupait de tout ça (les titularisations et les déclassements, NDLR). Il a pris Fabrice Marouvin de manière à ce que je ne voie plus rien du tout. J'étais déjà écarté, là. Je n'existais plus. C'était Rémy et lui" qui dirigeaient tout.