A la Une . Ricardo donne sa version de la bagarre au Créolia : Joé Bédier "m'a explosé une chaise dans le dos"

Dans une interview donnée au Parisien, Ricardo indique avoir été frappé à coup de chaise par le maire de Saint-André. Par Pierrot Dupuy - Publié le Dimanche 17 Janvier 2021 à 14:44





Dans un premier temps, Joé Bédier a monopolisé les médias, tant locaux que nationaux. Il faut dire, à la décharge des journalistes, que les deux principaux protagonistes côté "Les Anges", avaient été exfiltrés en direction du commissariat de Malartic où il avaient été placés en garde à vue, que les autres membres de la série étaient confinés au dernier étage de l'hôtel sous protection policière, et donc injoignables, et que le producteur avait refusé de s'exprimer.



Pourtant dès dimanche soir, Zinfos s'était fait l'écho d'



Depuis, les avocats de Ricardo et de Nehuda se sont exprimés et ont fait valoir que c'était le fils du maire de Saint-André qui serait à l'origine de la bagarre.



Une version confirmée ce matin par Ricardo dans



Vivement une intervention du procureur pour qu'on y voie plus clair... Il y a une semaine très précisément, presque heure pour heure, toute la presse se précipitait à l'hôtel Créolia à la suite de l'annonce d'une bagarre ayant opposé deux candidats de l'émission de téléréalité "Les Anges" à Joé Bidier, le maire de Saint-André, et à des membres de sa famille.Dans un premier temps, Joé Bédier a monopolisé les médias, tant locaux que nationaux. Il faut dire, à la décharge des journalistes, que les deux principaux protagonistes côté "Les Anges", avaient été exfiltrés en direction du commissariat de Malartic où il avaient été placés en garde à vue, que les autres membres de la série étaient confinés au dernier étage de l'hôtel sous protection policière, et donc injoignables, et que le producteur avait refusé de s'exprimer.Pourtant dès dimanche soir, Zinfos s'était fait l'écho d' une autre version qui se répandait sur les réseaux sociaux en métropole, véhiculée par des blogueurs habitués à suivre les coulisses des émissions de téléréalité, et qui avaient apparemment réussi à joindre des membres de l'équipe restés à La Réunion.Depuis, les avocats de Ricardo et de Nehuda se sont exprimés et ont fait valoir que c'était le fils du maire de Saint-André qui serait à l'origine de la bagarre.Une version confirmée ce matin par Ricardo dans Le Parisien . "Caché dans un hôtel dans le sud de la France", il a déclaré au journal que c'est "le fils du maire m'a mis le premier coup, puis son père m'a explosé une chaise dans le dos. Ils étaient huit contre un".Vivement une intervention du procureur pour qu'on y voie plus clair...



