A la Une . Rhum pour chien, coup de couteau et nunchaku : La terreur du Tévelave condamnée

Un habitant du Tévelave a été condamné par le tribunal correctionnel de Saint-Pierre pour plusieurs infractions, dont un coup de couteau. Le prévenu, connu pour être violent, a disjoncté lorsqu’un homme a refusé qu’il donne du rhum à son chien. Une soirée qui aurait pu se terminer par un drame. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 2 Mars 2022 à 15:14

En allant promener son chien le 29 juillet 2021, Eric* ne s’attendait pas à être traumatisé à vie. En passant devant un bar, il s’arrête pour dire bonjour à certains amis. Alors qu’il discute, il voit Jean-Luc tenter de faire boire du rhum à son animal de compagnie.



Il ramène le chien chez lui avant de revenir demander des explications à l’individu. Tous les témoignages s’accordent à dire qu’Eric n’était pas menaçant, mais Jean-Luc va le frapper à plusieurs reprises, provoquant une bagarre. Les deux hommes sont séparés une première fois.



Jean-Luc se précipite alors vers sa voiture, suivi par Eric qui n’a pas réalisé les intentions de son agresseur. "J’ai vu un mouvement alors j’ai reculé. C’est là que j’ai senti une douleur à l’oreille" explique ce dernier. En effet, il vient de prendre un coup de couteau et son geste de recul lui a sûrement permis d'éviter le pire.



Venant juste d’arriver au bar, Claude* n’a pas vraiment compris ce qu’il se passait. Mais en voyant Eric en sang et Jean-Luc armé d’un couteau, il va se munir d’un nunchaku qui se trouvait dans sa voiture, ce qui dissuade l’agresseur de continuer.



Il menace de revenir avec un fusil



Jean-Luc, bien que fortement alcoolisé, se dépêche de rentrer dans sa voiture. Il annonce alors qu’il va chercher un fusil pour tuer la famille d’Eric et annonce à Claude "qu’il sera le premier". Ce dernier lui donne alors un coup de poing. Jean-Luc démarre en trombe et percute à plusieurs reprises la voiture de Claude. De son côté, Eric refuse d’aller à l’hôpital de peur qu’il ne mette ses menaces à exécution.



Arrivés sur les lieux, les gendarmes vont devoir engager une course poursuite pour interpeller Jean-Luc. Lors de la perquisition, les militaires trouveront une arme de poing, des munitions et 3 couteaux.



À l’audience, seules les victimes ont fait le déplacement. Eric est venu expliquer comment cet épisode l’a profondément troublé. "Je suis un traitement à base d’antidépresseur, je dois me déplacer à l’hôpital pour voir un psychiatre", explique-t-il à la présidente du tribunal. De son côté, Claude est venu pour présenter toutes les factures et les pertes engendrées par l’incident.



Pour la procureure, cette "absence est un mépris de l’institution judiciaire". C’est pourquoi elle requiert une peine de 6 mois de prison ferme. Le tribunal sera plus clément en le condamnant à 4 mois de prison, dont le juge d’application des peines pourra décider de la détention ou non. Ses armes sont confisquées et il ne peut pas en porter durant 3 ans. Enfin, Jean-Luc doit verser 1.500 euros de préjudice moral à Eric et 700 euros de préjudice matériel à Claude.



*Prénoms d’emprunt



