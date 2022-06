La grande Une

Rhoff avoue que c’était lui et non Benzema l'auteur du crash de Lamborghini à La Réunion

Plus de 12 ans après, le rappeur a confirmé que c'était lui et non pas l’international français qui avait provoqué un accident avec une Lamborghini à Saint-Gilles

Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 20 Juin 2022 à 15:44