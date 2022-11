Réyoné nou lé kapab : Thione Niang, entrepreneur social et Emmanuel Séraphin, maire de Saint-Paul, rencontrent les agriculteurs des hauts

Après son arrivée dans l’île ce jeudi 3 novembre, Thione NIANG est allé à la rencontre des agriculteurs de La Saline en présence du premier magistrat et des élus de la Ville.



Dans le cadre de sa tournée mondiale, Thione NIANG, entrepreneur social et ancien collaborateur du président Barack OBAMA, a posé ses valises à La Réunion, plus exactement à Saint-Paul. Il a été accueilli ce jeudi 3 novembre par le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SERAPHIN et la présidente de l’association Pikali OI, Erika Vélio, à l’initiative de sa venue dans notre île. Ce vendredi 4 novembre, ils ont participé à une conférence-débat liée aux enjeux agricoles au lycée Saint-Paul IV à La Plaine.



Le premier magistrat a présenté aux acteurs du monde agricole réunionnais les principales forces et atouts du territoire saint-paulois, ancien grenier de La Réunion au XVIIIème siècle. Thione Niang, entrepreneur social et ancien collaborateur de Barack Obama, a présenté dans un second temps son projet « Jeufzone, un modèle innovant d’agriculture sociale et solidaire ». Installé au Sénégal, monsieur NIANG participe également à l’événement “Réyoné nou lé kapab” organisé ce samedi 5 novembre 2022 Place du Débarcadère.



Une manifestation gratuite et tout public où il partagera son expérience tout comme la Saint-Pauloise Erika Velio, ingénieure aérospatiale chez Airbus Pays Bas et originaire de la Plaine, et l’ancien footballeur international, Guillaume Hoarau.



A la découverte de nos exploitations locales



Fraîchement arrivé, l’entrepreneur social était accompagné pour la visite des exploitations des hauts du Maire de Saint-Paul, du chanteur Danyel WARO, d’Emmanuel SERAPHIN et de plusieurs élus de la Commune. Direction La Saline pour commencer la visite. La ferme CRESCENCE, spécialisée dans l’exploitation de café Bourbon pointu et dans le maraichage, a permis de faire découvrir à cette délégation nos produits locaux connus et appréciés au-delà de nos frontières .En ce qui concerne le café Bourbon Pointu, il existe plus d’une soixantaine de caféiculteurs, indépendants et en coopérative répartis sur toute l’île. Le secteur des hauts de l’Ouest est un très bon terroir pour le café Bourbon Pointu d’excellence. Il regroupe une quinzaine d’exploitants membres de la coopérative, répartis entre 600 m et 1200 m d’altitude pour une surface exploitée de 4,5 ha environ et une production estimée aux alentours de 15 tonnes dans cette région. Un peu plus loin, à La Saline, la délégation a découvert le projet agrotouristique de Sonita TIROUMALE de Barista Run. La Réunion fait face à une volonté forte des politiques publiques d’«Accompagner les producteurs à la création et à la promotion de produits liés à leurs activités agricoles en matière d’agritourisme et d’accueil à la ferme, à l’échelle des exploitations agricoles sur l’ensemble de son territoire». Le tourisme sur l’Ouest et particulièrement sur Saint-Paul est devenu un secteur important et est considéré aujourd’hui comme un outil de développement économique pour un territoire dont il facilite l’identification et valorise l’image. La rencontre s’est clôturée par une dégustation de café Bourbon Pointu, de boissons chaudes et de gâteaux lontan.



A La Réunion, l’agriculture évolue dans un contexte démographique où la population affiche une tendance à la croissance, avec de fait, des besoins fonciers et alimentaires grandissants. Le foncier agricole est devenu un enjeu fort pour l’avenir de l’agriculture réunionnaise car il est contraint par les activités agricoles mais aussi par les activités non agricoles (logements, routes, infrastructures, équipements, …). De nombreuses typologies d’exploitations peuvent être retrouvées au sein du modèle réunionnais et rapportées sur la commune de Saint-Paul.