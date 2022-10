Réyoné, nou lé Kapab !

Le jeudi 3 novembre 2022, notre île et plus précisément notre Ville, accueille Thione NIANG, ancien coprésident pour les moins de 40 ans de la campagne de Barack OBAMA et entrepreneur social. À cette occasion, une après-midi sera consacrée au partage d’expériences en présence de Thione NIANG, mais aussi de Guillaume HOARAU, footballeur international et d’Erika VÉLIO, ingénieure aérospatiale chez Airbus Pays-Bas et présidente de l’association Pikali OI à l’initiative de cette manifestation. Direction la place du Débarcadère ce samedi 5 novembre de 15h à 22h, avec la scène ouverte dédiée aux talents saint-paulois. Dès 17h, Aurélie BÉTON animera la séquence dédiée aux témoignages inspirants. Cet événement a pour but d’encourager la jeunesse réunionnaise à croire en ses rêves. À la suite de ces échanges enrichissants, cette manifestation se clôturera par un plateau artistique avec DJ Mimi, Julinho (Smile And Cie), Malaïka, Wizdom, Ségaël…Le rendez-vous est donc pris ce samedi 5 novembre ! À vos agendas !