Revue de presse Revue de presse du vendredi 16 octobre 2020

Par Christelle Boyer - Publié le Vendredi 16 Octobre 2020 à 06:59 | Lu 120 fois

"Les hôtels au bord de la noyade", à la Une du JIR qui a relevé des taux d’occupation en ce mois d'octobre au plus bas. Le bilan depuis le début de l’année est "alarmant", s’inquiète l’IRT.



Face à l’épidémie de coronavirus, le télétravail s’impose. Travailler à la maison, une "Nouvelle vague" ,prescrit comme traitement par Emmanuel Macron, relève le Quotidien.

Faits divers



Marcel C, accusé du viol de sa compagne, sera fixé sur son sort vendredi. La victime a, hier, témoigné devant la cour criminelle expliquant que son ex-compagnon voulait l’électrocuter dans la baignoire, rapporte le Quotidien.



Un homme devrait être jugé en comparution immédiate pour avoir violenté son bébé de 22 mois. Ce père célibataire a été vu jetant l’enfant contre un mur mercredi soir sur une piste cyclable de Ste-Marie.



Quatre amies ont été placées en garde à vue pour avoir volé du matériel informatique dans un supermarché de St-André. Le montant de leur butin s’élève à 1500 euros. Ces mères de famille, agées de 24 à 45 ans, ont finalement été relâchées avec un rappel à la loi, relate le Quotidien.

Société



Le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi d’ICC de la famille Drotowski. Pour la holding Ethève en charge de développer le projet de multiplexe de St-Pierre, "une grande victoire" et surtout le "cap de fin" d’une bataille juridique qui dure depuis 2014, expose Yves Ethève dans les colonnes du JIR.



Mercredi soir, Emmanuel Macron a annoncé une aide exceptionnelle pour les publics les plus précaires. 97 000 allocataires du RSA à La Réunion sont concernés par le prime de 150 euros, indique le JIR.







