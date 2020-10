Revue de presse Revue de presse du samedi 31 octobre

Les deux journaux de l'île se penchent évidemment sur les nouvelles mesures annoncées par le Préfet pour lutter contre le Coronavirus sur l'île. "Contrôles renforcés en vue" indique Le JIR et "Relâchement interdit" prévient Le Quotidien sur leurs Unes respectives. Par Nicolas Payet - Publié le Samedi 31 Octobre 2020 à 06:02 | Lu 648 fois

FAIT DU JOUR



Jacques Billant a pris la parole vendredi et a indiqué que les rassemblements en lieu public seraient contrôlés, les établissements de restauration aussi. Le JIR évoque notamment que "Si les indicateurs sanitaires se dégradent, le préfet prévoit un couvre-feu en soirée et les week-ends."



Le Quotidien évoque aussi cette menace: "S'il n'est pas encore actionné, le confinement est clairement dans les plans du préfet."

FAITS-DIVERS



Retour sur une affaire de violences conjugales au Tampon dans Le Quotidien. Le visage tuméfié, le dos cassé, elle défend son compagnon lors du procès. Le tribunal a tout de même condamné l'homme à un an de prison.



Les deux journaux évoquent les espaces d'accueil pour les personnes victimes de violences conjugales et intra-familiales dans les centres commerciaux avec l'ouverture de celui du Jumbo Score de Beaulieu à Saint-Benoît.





Société



Le JIR revient sur le Salon de l'emploi qui est qualifié de "réussite" avec près de 6500 personnes accueillies jeudi et vendredi.



Les deux journaux évoquent aussi l'élection de Miss Réunion ce samedi et font le point sur le protocole sanitaire instauré afin de permettre aux jeunes femmes de défiler sans masque.





Sport



Les deux journaux reviennent sur la reprise des compétitions sportives mais à huis-clos. "Délivrance" s'écrie Le Quotidien et le JIR se penche sur les problématiques qui découlent d'une reprise comme la nécessité de revoir le calendrier des différentes compétitions.





