Revue de presse du mercredi 14 octobre 2020

Par Christelle Boyer - Publié le Mercredi 14 Octobre 2020 à 07:02 | Lu 272 fois

Le surf fait son retour à St-Leu à compter du 19 décembre, annonce le Quotidien. Pour pouvoir retourner à l’eau avec un risque requin réduit, les surfeurs devront s’équiper d’un dispositif de répulsion individuel. Des patrouilles à jet-skis et des actions de pêche complètent la sécurisation des spots de surf. "Spots sous contrôle", à la Une du journal.



11 257 colis alimentaires ont été distribués par la Croix Rouge Française depuis le début de l’année. "Des besoins toujours plus importants", titre le JIR. La crise sanitaire a aggravé la précarité et touche de nouvelles personnes

Faits divers



Hier, s’est tenu le procès de cet ex-comptable, employé notamment au lycée hôtelier de Plateau Caillou, accusé d’avoir détourné plus de 1,6 millions d’euros. Une affaire sur fond de sorcellerie et d’amour. Le délibéré est attendu pour le 10 novembre prochain, indiquent vos deux journaux.



Le piéton, percuté lundi soir sur le boulevard Lancastel, a succombé à ses blessures. L’homme de 53 ans a été renversé par une voiture alors qu’il traversait l’axe routier au niveau de la gare routière.



Un enseignant dans un Institut médico-éducatif est jugé depuis hier devant la cour criminelle pour abus sexuels sur une enfant souffrant de troubles autistiques. Il encourt 20 ans de réclusion criminelle.

Société



Hier, le préfet s’est rendu à St-Benoit dans la cité SHLMR Europe. La rénovation urbaine de cet ensemble d’immeubles est menacée après que l’enveloppe dédiée ait été réduite de 16 millions d’euros. "Cela passe par des choix", a indiqué Jacques Billant note le Quotidien.



La Région a voté une aide de 150 000 euros pour venir en aide à Madagascar. "Une partie financée sur fonds propres de la collectivité et une autre provenant du fonds européen Feder, les 20 000 euros restants seront pris sur une autre ligne budgétaire d'ici peu", écrit le JIR.