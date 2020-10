Revue de presse Revue de presse du mardi 13 octobre 2020

​Votre député est-il un bosseur acharné prêt à jouer des coudes lors des interminables séances parlementaires discutant du projet de loi de Finances 2021 ? Le Quotidien a fait le tour des 7 députés de La Réunion afin de savoir à quel niveau ils s’impliquaient dans son élaboration. Parmi les signes les plus visibles : le nombre d’amendements déposés évidemment.



Une semaine après sa Une choc, le Journal de l’Ile braque de nouveau les projecteurs sur la famine que subit le sud malgache. Le JIR va même un peu plus loin en s’engageant aux côtés d’une association mobilisée pour venir en aide à la population touchée. Par Ludovic Grondin - Publié le Mardi 13 Octobre 2020 à 05:56 | Lu 430 fois

FAITS DIVERS



Un homme d’une cinquantaine d’années a été renversé sur le boulevard Lancastel hier soir vers 20H. Une conductrice n’a pu l’éviter alors qu’il traversait le boulevard à hauteur de la gare routière. En arrêt cardia-respiratoire à l’arrivée des secours, il a pu être réanimé puis conduit au CHU de Bellepierre.



L’enquête sur la faillite de la Cité des dirigeants est arrivée à son terme. Elle amènera à la barre du tribunal correctionnel un président et un ex-président d’intercommunalité, à savoir Michel Fontaine et Gérald Maillot. Si le premier est accusé de négligence dans ce dossier financier ruineux pour les collectivités de la Civis et de la Cinor, Gérald Maillot est quant à lui accusé de détournement de fonds publics, annonce le Quotidien.



SOCIAL



Carol Tipveau a interpellé hier le maire de Saint-Pierre sur le sort réservé à un sans-abris il y a peu de temps. Ce dernier a finalement pu être sorti de son calvaire mais l’association Amour désintéressé s’étonne du silence municipal malgré, dit-elle, ses demandes répétées de soutien. Elle s’exprime dans vos deux journaux.

Une déléguée syndicale travaillant pour l’entreprise Korbey d’or a-t-elle fait l’objet d’un excès de zèle de sa direction ? C’est en tout cas la version que livre la CGTR branche Commerce qui s’est mobilisée hier devant l’entreprise portoise. Le syndicat est venu soutenir la cause de l’une des leurs, en délicatesse avec sa direction qui lui reproche d’avoir assisté à une formation en août ainsi que d’avoir tenu des propos dénigrants vis-à-vis d’une cadre. Les deux versions exposent leurs arguments dans le Journal de l’Ile et le Quotidien.



SOCIETE



Un ancien cimetière d’esclaves a-t-il été mis au jour par un habitant de Villèle ? C’est la version à laquelle croit Jack Ichabe qui, interrogé par le Quotidien, révèle que sa découverte remonte à au moins 7 ans mais que ses indications n’avaient pas été considérées à l’époque. Situé à une dizaine de minutes à pied du golf de Bassin bleu, le site donne à voir un amas de pierres épousant la forme rectangulaire de tombes ou encore celle dédiée à l’emplacement d’une croix jubilé. La maire de Saint-Paul s’est rendue sur site et promet que des recherches archéologiques seront menées pour attester de l’existence de sépultures à cet endroit.



Un ancien élu de Sainte-Rose interpelle les services des routes de la Région. Habitué de la portion de route des Orangers menant vers le sud sauvage, il a pris en photo et vidéo la falaise qui laisse apparaître des blocs rocheux visiblement instables. Etonnant alors que la DRR a justement procédé récemment à une purge. Toutes les explications du directeur d’exploitation des routes sont à lire dans votre JIR.