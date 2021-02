Revue de presse Revue de presse du lundi 22 février 2021

Par PB - Publié le Lundi 22 Février 2021 à 07:02 | Lu 325 fois

Les derniers chiffres de la mortalité en France sous l’effet du Covid, à la Une du Quotidien. " Stabilité à La Réunion , hémorragie à Mayotte", titre le journal qui note que seul le 101 département a un taux de mortalité qui dépasse les 40 % depuis le début de l’année.



Le JIR a recueilli des témoignages de victimes de contrôles techniques frauduleux. "Des contrôles pas très techniques", à l’achat de véhicules d’occasion.

Faits divers



Un important dispositif de gendarmerie est intervenu hier après-midi au QG des Zazalés pour mettre fin à un concert hommage à Kaya. Par le dialogue, "instauré pacifiquement", écrit le Quotidien, les personnes venues assister au concert ont dû regagner leur domicile. "Les intéressés devront répondre de leur présence illicite au vu de l’ampleur du rassemblement ainsi que pour non-port du masque ", souligne le JIR.



Les différents collectifs et des citoyens ont, hier, plantés environ 80 arbres sur le parcours de santé de Casabona après l’abattage d’arbres vendredi soir. "Une graine de résistance qui semble germer", note le Quotidien, "les prémisses d’une nouvelle ZAD, zone d’arbres à défendre" pour le JIR.



Une fillette de 6 ans a été aspirée au fond d’une piscine par le système de filtration. L’enfant a pû être ranimée par les secours. Une enquête est ouverte dans ce centre de vacances de Saint-Gilles, indique le Quotidien.

Société



Après le service de la police municipale, c’est au tour du Centre intercommunal de Saint-Pierre de connaitre une flambée de cas de Covid. La crèche "Moulin à Café" et le bâtiment B du siège de la collectivité ferment leurs portes. Au total, 40 agents ont été placés à l’isolement. Une campagne de dépistage sera organisée mardi, a répondu Michel Fontaine au JIR.



Des civils ont participé la semaine dernière à l’opération Goliath 3 dans le sud de l’île. Un vaste exercice simulant une opération d’évacuation de ressortissants français, explique le Quotidien. "S’entrainer encore et toujours pour être prêt à intervenir en cas de besoin".