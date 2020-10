Revue de presse Revue de presse du jeudi 15 octobre 2020

Le Quotidien s’est invité à bord du Dash 8. L’avion bombardier d’eau est à La Réunion pour deux mois. "Les chasseurs de feux" venus du ciel interviennent sur des zones inaccessibles aux pompiers au sol.



Outre un couvre-feux instauré en Ile de France et dans huit métropoles, le Président de la République a annoncé "Une prime de 150 euros", à la Une du JIR. Une aide pour les bénéficiaires du RSA et des allocations logement pendant les 6 semaines qui viennent.

Faits divers



Un enseignant d’IME a, hier, été condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour le viol d’une enfant autiste. Une victime qui "n’a pas été choisie par hasard" , a soulevé l’avocate générale.



Un St-Andréen devra s’expliquer devant la justice pour une tentative d’agression sexuelle vendredi. Il a proposé de raccompagner une femme ivre qui rentrait de soirée mais a tenté de profiter d’elle alors qu’elle s’était endormie dans sa voiture, relate le Quotidien.



Un policier municipal du Tampon a été révoqué pour s’être emporté, indique le JIR. L’homme, dans un coup de colère, a donné un coup de poing et de pied dans une porte mais s’est rapidement excusé et proposé de réparer. Une révocation immédiate "disproportionnée", selon FO-employés communaux du Tampon.

Economie



Les stations-service Engen de Bras-Fusil vont être placées en redressement, expliquent vos deux journaux. "La faute au Covid-19 qui a considérablement réduit l'activité des deux structures depuis le mois de mars".



Société



