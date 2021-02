Revue de presse Revue de presse du dimanche 7 février 2021

Par Ludovic Grondin - Publié le Dimanche 7 Février 2021 à 07:06 | Lu 362 fois

« Nos amis les insectes ». En ce jour de repos dominical, prenons le temps d’observer la nature. Dans nos jardins et sans qu’on les aperçoive très souvent, des milliers et des milliers de petites vies participent à l’écosystème. Un merveilleux rouage de la nature qu’ont mis à portée d’yeux Didier Vincent et Antoine Franck dans un bel ouvrage. Leur travail de fond est à découvrir dans votre Quotidien de ce dimanche 7 février.



Les lumières sont braquées sur Anissa dans le Journal de l’île. Anissa Malagouen devient la première Miss Ecologie Réunion. Un concours de beauté qui allie prestance physique et fibre écolo. Anissa s’envolera dès le mois prochain vers l'Egypte pour disputer le concours au niveau international cette fois.



SANTE



A chaque magasin sa technique. Le Quotidien est allé interroger des enseignes présentes dans la galerie marchande du Cap sacré coeur au Port afin de voir comment elles s’y prennent pour juguler l’afflux des clients. Jetons en nombre limité ou comptage par un vigile sont autant de système D trouvés à la va-vite et au pire des moments : celui des soldes alors que la réduction des jauges n'avait été annoncée par le préfet que mercredi dernier.

SOCIETE



Ne l’appelez plus l’îlet Alcide. L’îlet situé dans les hauts de Saint-Paul a été rebaptisé "Alcipe" fin décembre 2020 à la faveur d’un énorme défrichage généalogique de René Grimaud. Il raconte son histoire dans le Journal de l’Ile de La Réunion.



On reste sur les sentiers, du côté de la Plaine des Palmistes cette fois. La restauration du sentier pavé historique qui reliait Saint-Benoît au village de la Plaine doit être achevée avant le 1er juin sous peine de perdre le bénéfice de fonds européens. Mais les obstacles sont nombreux. C’est tout l’enjeu exposé dans le Quotidien par le bureau d'une association qui mène cette restauration à bout de bras.



SOCIAL



La situation sanitaire exceptionnelle vécue l’an dernier a-t-elle eu un impact sur la vie des entreprises ? Le Journal de l’île est allé poser la question aux juges prudhommaux qui effectuaient vendredi dernier leur rentrée solennelle.