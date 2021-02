Revue de presse Revue de presse du dimanche 21 février 2021

Par Ludovic Grondin - Publié le Dimanche 21 Février 2021 à 06:22 | Lu 443 fois

Le Quotidien effectue une virée chez les Hoarau et les Caderbacasse dans le cirque de Cilaos en cette période de vendange. Les premières grappes ont été coupées lundi et la récolte se poursuit. Ces familles cultivent le précieux fruit avec beaucoup de patience. Une patience qui se traduit par l’expérimentation, pendant de longues années, de cépages afin de trouver un équilibre savoureux.



Le Journal de l’Ile consacre sa Une à un sujet qui peut faire frissonner nombre d'âmes sensibles. Dans un dossier qui tient sur trois pages, le journal témoigne de pratiques très discrètes qui ont toujours court : celles de séances d’exorcisme. Loin des clichés d’un célèbre film hollywoodien, ces pratiques peuvent se matérialiser par de simples « prières de délivrance ».

FAITS DIVERS



Une septième victime de la route est à déplorer en ce début d’année. Un jeune automobiliste est décédé dans la nuit de vendredi à samedi à Saint-Pierre. Les secouristes n’ont rien pu faire, le conducteur étant « décédé sur le coup », écrit le Quotidien.



SANTE



Les anti-masques ont donné de la voix hier après-midi à Saint-Pierre. Les parents d’enfants scolarisés en primaire se sont de nouveau réunis pour montrer leur détermination, intacte malgré le vrai-faux revers devant le tribunal administratif. Outre leur souhait d’aller devant le Conseil d’Etat, une délégation du collectif « Parents 974 mobilisation » sera reçu la semaine prochaine en sous-préfecture de Saint-Pierre, évoquent vos deux journaux ce dimanche.



POLITIQUE



« Je suis disponible » et « au service des Saint-Andréens » fait savoir Eric Fruteau dans une interview au Quotidien. L’ancien maire dévoile être candidat dans le canton 2. En cas de succès, il retrouverait l’hémicycle du Palais de la Source où il a siégé pendant une décennie avant d’être déchu de toutes ses fonctions il y a six ans.



CULTURE



La communauté chinoise de l’île n’a pu fêter comme il se doit l’entrée dans l’année du buffle. Hormis Saint-Paul, la ville de Saint-Benoît est la seule à avoir proposé des rendez-vous festifs. Ils se sont déroulés avec un public limité et distancié, critères obligatoires pour obtenir le feu vert municipal. Le défi - en tant Covid - qu’a représenté le maintien de la « danse des longues manches » est à lire dans votre Quotidien de ce dimanche 21 février.