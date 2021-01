Revue de presse Revue de presse du 9 janvier 2021

Le Quotidien visite le tout nouvel hôtel dionysien. Le Dina Morgabine et ses 80 chambres ont pris leur quartier sur le front de mer de Saint-Denis. L’équipe de direction compte sur l’offre de prestations proposées pour se démarquer de la concurrence.



Le Journal de l’Ile consacre sa Une à l’inquiétude que fait planer la souche sud-africaine du virus Covid-19. Un variant qui « pourrait remettre en question l’efficacité des vaccins ». L’Afrique du sud enregistre 20.000 nouveaux cas par jour. Par Ludovic Grondin - Publié le Samedi 9 Janvier 2021 à 07:10 | Lu 412 fois

FAITS DIVERS



Deux enfants sont morts noyés ce jeudi à Saint-André, informe le JIR. Faute de vigilance des adultes, ils se sont noyés dans une piscine au domicile de la grand-mère.



Le JIR relate ce matin l’enquête qui a été ouverte en milieu d’année dernière dans le cadre d’un trafic de cannabis entre La Réunion et l’île Maurice. Mercredi, six individus ont été placés en garde à vue à différents endroits de l’île.



« C’est rassurant de voir que Carl n’a pas été oublié ». Ces mots sont de la soeur du marin britannique assassiné il y a dix ans à La Réunion. Malgré deux procès d’assises, la vérité n’a toujours pas éclaté dans ce dossier. Le Journal de l’Ile fait part des conclusions de l’enquête mais, cette fois-ci, du côté de l’Angleterre. Rien de nouveau dans cette conclusion judiciaire mais cette double enquête a au moins le mérite de maintenir une pression pour faire, un jour, transparaître la vérité.

SANTE



Les contours de la campagne vaccinale du Coronavirus se précisent. Le premier comité de pilotage réunissant autorités publiques et soignants a eu lieu hier. On sait désormais qu’il y aura huit centres de vaccination mis sur pied à La Réunion. A lire dans votre Quotidien et JIR.



SOCIAL



Le Quotidien et le JIR consacrent une pleine page sur l’insécurité sur le secteur de Boucan canot. Point de chute de nombreux adolescents durant les vacances scolaires, l’endroit aurait-il mauvaise réputation désormais ? « Des jeunes pas si terribles que ça », titre le Quotidien qui s’est rendu sur place le lendemain de la chicha party et de l’entrée en vigueur de l’arrêté municipal interdisant ce type de pratiques sur l’espace public.



Parmi les changements entrés en vigueur au 1er janvier 2021 figure celui du versement des pensions alimentaires. Il est désormais possible que la CAF ou la MSA deviennent l’intermédiaire lorsque le parent fait défaut dans ses versements à l’autre parent. A La Réunion, rappelle le Journal de l’Île, 38% des enfants de moins de 18 ans vivent dans une famille monoparentale.