Revue de presse [Revue de presse] Vendredi 3 avril 2020

Le Quotidien s’est intéressé à l’augmentation du prix de certains produits dans les grandes surfaces notamment et a découvert qu’Air France Cargo a répercuté 40 % de hausse. "Air France part en vrille", le journal a interrogé la compagne aérienne qui met en cause l’informatique.



Ici pas de hausse mais une baisse durant cette période de confinement. Le JIR s’interroge sur le faible nombre de déclarations et interventions pour violences intra-familiale à La Réunion alors que la tendance nationale est à la hausse. "Un silence inquiétant" pour le JIR et les autorités particulièrement vigilantes.

Société



Un dispositif spécial a été mis en place pour accueillir les 300 000 allocataires des prestations sociales à La Réunion. 34 bureaux de La Poste seront ouverts spécialement à compter de lundi avec des mesures de sécurité sanitaire adaptées pour les usagers et les salariés, détaillent vos deux journaux.



Sur les 83 Réunionnais attendus hier à l’aéroport Roland Garros seuls 60 ont finalement décidé d’affronter la quarantaine stricte imposée à la sortie d’avion, relate le JIR qui a également rencontré les premiers voyageurs confinés pour un article "Vis ma vie".



19 requérants dont des médecins, des infirmiers réunis en fédération mais aussi des élus dont Ericka Bareigts ont assigné la préfecture et l’ARS devant le tribunal administratif, indique le Quotidien. Ils exigent des autorités qu’elles mettent en place toutes les mesures réglementaires dont un dépistage élargi du Covid-19.

Faits Divers



5 jeunes ont, hier, été condamnés par le tribunal correctionnel de St-Denis pour une série de home-jacking survenus entre août 2018 et août 2019 dans le Nord et l’Ouest.



Un homme a, hier, été condamné à 8 mois ferme pour avoir planté un couteau dans le thorax de son ami. Le 1 août 2019, l'amitié entre deux les hommes a tourné au vinaigre sur fond d'alcool.







