Revue de presse Revue de presse - Vendredi 29 janvier

Par PB - Publié le Vendredi 29 Janvier 2021 à 07:00 | Lu 654 fois

Les chiffres d’une flambée épidémique se confirment dans l’île aux parfums. Hier, la directrice de l’ARS a fait un point de situation et s’est montrée inquiète. La préfecture a placé trois communes en confinement pour le moment alors que les déplacements entre l’île et La Réunion sont interdits sans un motif impérieux depuis la mi-janvier. "Mayotte s’isole", à la Une du Quotidien.



Le JIR a mené sa "contre-enquête" sur le décès de Bénédicte, 27 ans, découverte morte chez elle en septembre 2016. La jeune femme s’est pendue, son corps retrouvé par son ex-amant. Selon le journal "d’importantes zones d’ombres" subsistent. "L ’étrange suicide de Bénédicte", s’affiche à la Une.

Faits divers



Le maire de Saint-Philippe a fait appel de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Saint-Pierre pour des faits de prise illégale d’intérêts et concussion. Hier, le parquet général a réclamé une peine plus sévère, 12 mois de sursis, 20 000 euros d’amende et 3 ans d’inéligibilité. La décision est attendue pour le 25 mars prochain.



Le directeur de l’école Jules Joron à La Possession a été giflé par un parent d’élève mardi matin. Hier, les enseignants ont débrayé pour manifester contre ces faits de violence. L’agresseur a été placé en garde à vue, indique le Quotidien.



L’homme qui a agressé Jean-Marie Virapoullé a été placé en garde à vue hier. Les faits se sont produits mardi au cabinet médical du politique qui souffre de contusions et d’une fracture du bras. L’agresseur présumé d’une trentaine d’années, qui souffre de troubles psychiatrique, a été "jugé accessible à une sanction pénale", explique le JIR.



Politique



La maire de Saint-Denis a présenté ses voeux hier à la presse. Ericka Bareigts en a profité pour évoquer "les trois quarts des projets de sa mandature déjà engagés" , note le Quotidien. L’ élue "mise sur l’innovation", souligne le JIR.



Le conseil municipal de Sainte-Marie se tient ce soir avec la question du nouveau régime indemnitaire. Christian Annette compte y dénoncer l’octroi de "primes injustes et illégales", indiquent vos deux journaux.