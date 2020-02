Revue de presse [Revue de presse] Vendredi 28 février 2020





Les élections municipales s’invitent à la Une de la presse quotidienne régionale. Le Quotidien a choisi de donner la parole à des politologues pour décrypter les nouveautés de cette campagne électorale. Augmentation du nombre de candidats sans étiquettes, carte politique redessiner, alliance contre nature, influence du mouvement des gilets jaunes, tout est passé sous l’oeil de ces spécialistes de la vie politique locale.

Du côté du JIR, c’est le nombre record de candidats qui intéresse. Mais malgré ces 163 listes en course, le journal se penche sur les candidats qui n’ont pas réussi à former une liste.







Faits divers



L’affaire des 2 pédophiles présumés du Tampon revient sur le devant de la scène. Le procès est reporté en juillet. Hier, au tribunal correctionnel de Saint-Pierre a accepté la demande de renvoi de l’avocat de l’un des prévenus. Le rôle du fameux lanceur d’alerte Steven Moore a également été passé à la loupe du tribunal.

Le quotidien s’intéresse au procès de Jean-Hugues Savaranin. Ce promoteur immobilier Ste-marien s’est fait confisquer 1,2 million d’avoirs dans une affaire de fraude fiscale, de blanchiment, d’abus de confiance et recel d’abus de bien sociaux.

Enfin le JIR annonce le démantèlement d’un trafic d’ectasy à Saint-Denis. Une saisie « heureuse » alors qu’à l’origine, les policiers intervenaient pour une agression.







Société



Le JIR consacre un article sur la SODIAC qui n’en a pas fini avec ses difficultés. La semaine prochaine, le bailleur social va se pencher une augmentation de capital et l’entrée de la CDC en tant qu’actionnaire, avec, en toile de fond, les 18,9 millions d’euros de perte sèche enregistrée en 2020.

Le Quotidien révèle que l’ancien CHGM de Saint-Paul a été acheté par le groupe Vinci pour 5 millions d’euros. Ocidim, la filiale de Vinci, va ainsi détruire le bâtiment pour un projet immobilier de grande ampleur.

Enfin, les 2 journaux rendent hommage à Alain-Marcel Vauthier, l’un des « ambassadeurs » de La Réunion, disparue cette semaine. Gaëtan Dumuids Lu 255 fois Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur







Dans la même rubrique : < > [Revue de presse] Jeudi 27 février 2020 [Revue de presse] Mercredi 26 février