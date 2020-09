Revue de presse Revue de presse - Vendredi 18 septembre

Par Christelle Boyer - Publié le Vendredi 18 Septembre 2020 à 06:58 | Lu 162 fois

Après avoir révélé les facturations d’honoraires anormalement élevées d’infirmiers libéraux, le JIR annonce que le parquet de St-Denis a demandé des explications au directeur de la CGSS par courrier. "La Sécu dans le viseur", à la Une du journal.



Une victoire pour l’association Kartyé Lib. Le tribunal administratif a approuvé leur recours. La "prison Juliette Dodu sauvée", à la Une du Quotidien. Le site, classé monument historique, ne sera pas transformé en logements sociaux.

Faits divers



La garde à vue de l’ex-président de la Cité des dirigeants est prolongée. Christophe Di Donato est entendu dans une enquête pour détournement de fonds publics et abus de biens sociaux. Le montant de ses salaires et notes de frais élevés alors que la trésorerie de la Cité, financée en partie par la CINOR et la CIVIS, ne cessait de fondre est à retrouver dans vos deux journaux.



L’individu suspecté d’avoir agressé la principale du collège Adrien Cerneau à Ste Marie a été identifié. Il s’agit un jeune majeur actuellement en détention pour d’autres faits commis entre-temps. Dans la nuit du 15 mai dernier, la principale a reçu une barre de fer en plein visage. Son logement de fonction a également été vandalisé une semaine après.



La cour d’appel s’est, hier, penchée sur une affaire de détournement de fonds publics au sein de l’Agence du film Réunion. Edy Payet, délégué général de l’association, avait été relaxé en première instance. Le verdict est attendu pour le 15 octobre prochain.

Société



Le JIR propose de déceler les signes des mouvements et dérives sectaires à travers une interview de Monseigneur Aubry. "L’emprise, c’est la séduction puis l’emprisonnement dans la relation", prévient l’évêque de La Réunion.



Le programme des Journées européennes du patrimoine, qui se dérouleront ce week-end, est à retrouver dans les colonnes du Quotidien. Un "programme compliqué à mettre en place" dans ce contexte de crise sanitaire.



Le JIR propose de déceler les signes des mouvements et dérives sectaires à travers une interview de Monseigneur Aubry. "L’emprise, c’est la séduction puis l’emprisonnement dans la relation", prévient l’évêque de La Réunion.Le programme des Journées européennes du patrimoine, qui se dérouleront ce week-end, est à retrouver dans les colonnes du Quotidien. Un "programme compliqué à mettre en place" dans ce contexte de crise sanitaire.