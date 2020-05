Revue de presse [Revue de presse] Samedi 9 mai 2020 Par Nicolas Payet - Publié le Samedi 9 Mai 2020 à 06:57 | Lu 139 fois

C’est bien sûr le déconfinement qui s’invite à la Une des journaux du jour. "La vie va (enfin) reprendre son cours", titre le JIR. Le journal dresse le mode d’emploi de ce déconfinement "made in Réunion" en faisant la liste de ce qui sera permis ou non. Ainsi, il sera de nouveau possible de circuler dès lundi. Le retour sur les plages ou sentiers est autorisé, même s’il ne sera pas possible de stationner sur la plage. Les restaurants, salles de sports et cinémas quant à eux resteront fermés. Les rassemblements sont limités à 10 personnes.

Même liste du côté du Quotidien qui rappelle que l’on est "libérés, pas encore délivrés". Le journal précise que La Réunion a droit à un déconfinement plus souple que la métropole. L’île doit recevoir une grande quantité de masques. La seule ombre au tableau, estime le Quotidien, vient des écoles qui resteront fermées.

Faits-divers



Un jeune homme s’est fait attaquer dans la nuit de jeudi à vendredi à Ste-Marie. Il était 3h du matin, dans le quartier de Beauséjour, quand 3 hommes l’ont attaqué, frappé et lui ont volé son scooter. Identifiés par la gendarmerie, les trois suspects ont été arrêtés et placés en garde à vue. Ils seront convoqués au tribunal en juillet, relate le Quotidien.

Le JIR revient sur une intervention du PGHM dans la journée d’hier. En milieu d’après-midi, les gendarmes sont partis aider un randonneur qui s’est cassé la cheville dans le cirque de Cilaos. L’homme a été évacué. Étant toujours en confinement, la gendarmerie va procéder aux vérifications d’usage pour savoir si le randonneur avait les autorisations nécessaires.

Société



Le JIR consacre un grand dossier sur la plus grande pension marron de l’île. L’établissement, qui accueille une quarantaine de personnes en détresse, ne respecte pas les conditions d’accueil et de sécurité nécessaire. Après une visite des autorités en février, la pension a été répertoriée comme présentant de nombreuses irrégularités. Pourtant, l’ARS et la mairie de St-Denis ont approuvé l’existence de ce lieu.

Le quotidien revient sur les célébrations du 8 mai à St-Gilles-les-Hauts. Une commémoration marquée par l’absence de tous les élus saint-paulois. Une situation qui a provoqué la colère des participants relate le Quotidien.

Le quotidien qui consacre un article sur le chantier du nouveau pont de la rivière St-Denis. En attendant le projet d’aménagement de la Nouvelle Entrée Ouest (NEO), la ville, la Région et l’Europe se sont associées pour fluidifier le trafic vers la Nouvelle Route du littoral.