Revue de presse [Revue de presse] Samedi 4 mars 2017

Le Quotidien consacre sa Une au procès de la "tortionnaire présumée" accusée de délaissement sur personne vulnérable ayant entrainé la mort. "Florine Dorimont acquittée", titre le journal. "Rien ne prouve que son action a causé la mort", a plaidé l’avocat de la mise en cause.



Dans la nuit de jeudi à vendredi, un coup de feu a été tiré dans une des maisons du clan Kichenin au Port. "La guerre des clans rallumée", à la Une du JIR. Le projectile n’a fait aucune victime.

Faits-divers



Un accident mortel s’est produit hier soir peu avant 22 heures à Langevin. Une voiture a fait une sortie de route. Un jeune homme de 20 ans est décédé. Le conducteur et deux autres passagers ont été blessés. Vos deux journaux rappellent qu’il s’agit du 10 ème accident mortel depuis le début de l’année.



Un homme d’une quarantaine d’années a, hier, été mis en examen et incarcéré pour viol plus d’un an après les faits. C’est son ADN qui l’a confondu, explique le JIR.



"142 personnes radicalisées à La Réunion", avec des profils différents de la métropole, relève le JIR. Hier, Le Monde a publié les derniers chiffres du ministère de l’Intérieur.

Politique



Le Quotidien revient sur "la guerre" que se livrent les deux sociétés de cinéma pour l'installation d'un multiplexe dans le sud. Michel Fontaine, président de la CIVIS souhaiterait "clore les parenthèses".



Le JIR a également rencontré le sénateur-maire de St-Pierre. Mercredi, François Fillon a annoncé sa possible mise en examen. " Je défends le candidat de mon parti", a répondu Michel Fontaine.





