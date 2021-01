Revue de presse Revue de presse - Samedi 30 janvier

Par PB - Publié le Samedi 30 Janvier 2021 à 07:12 | Lu 474 fois

La présence des variants a justifié la mesure décrétée depuis jeudi matin. Les deux mètres de distance sociale sonnent "La mort à petit feu" pour les restaurateurs. Le Quotidien a rencontré ces professionnels qui ont dû réduire le nombre de couverts mais aussi les emplois.



Le JIR fait un point sur les motifs considérés comme impérieux par les autorités. "Qui a le droit de voyager?". Le journal répond à la question par des exemples de cas concrets et rappelle que plusieurs passagers ont déjà été sanctionnés à l’aéroport Roland Garros par 135 euros d’amende.

Faits divers



La dizaine de prévenus impliqués dans le cambriolage d’un magasin d’or au Chaudron en octobre 2014 ont été jugés hier par le tribunal correctionnel de Saint-Denis. 6 ans après les faits, les souvenirs de chacun sont forcément un peu flous, note le JIR. Les peines s’échelonnent entre 4 et 16 mois de prison avec sursis ou aménageables en fonction de l’implication et du casier de chacun.



Un homme de 23 ans a été placé en garde à vue après la découverte de pieds de zamal dans sa cour à la Ligne des Bambous mais aussi tout le matériel nécessaire pour de la culture indoor. Il devra répondre de ces faits prochainement devant la justice.



Un Saint-Andréen de 40 ans a menacé "de tuer tout le monde et de tout brûler" au Pôle Emploi alors que trois personnes sont décédées jeudi dans une agence de Valence. L’homme a été interpellé et placé en garde à vue, indiquent vos deux journaux.

Politique



"Les discussions entre partis et mouvements de gauche étaient au point mort et ont redémarré cette semaine", souligne Le Quotidien. Patrick Lebreton et Olivier Hoarau sont déjà partis pour les régionales.



Société



La Réunion n’a, pour le moment, pas reçu de budget pour la protection de ses aires naturelles. "Les dossiers sont pourtant nombreux", précise le JIR alors que la stratégie nationale "avance de grands principes".