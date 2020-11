Revue de presse Revue de presse - Samedi 28 novembre 2020

« L’observatoire des inégalités a publié son rapport 2020 sur la pauvreté en France. Dans le top 20 des villes les plus pauvres figurent neuf communes réunionnaises, dont cinq en tête du classement », résume Le Quotidien qui titre ce samedi « La Réunion dans le top 20 ! » avec une photo d’un sans domicile fixe allongé dans la rue. Ce palmarès peu enviable est à découvrir dans votre Quotidien.



Le Journal de l’Ile axe sa Une sur le « coup de filet sur un réseau pédophile » à Madagascar, particulièrement dans la région de Tuléar. Parmi les personnes confondues, il y a majoritairement des Français. Certains d’entre eux sont activement recherchés. Cinq ont déjà été écroués en attendant d’être jugés. Par Ludovic Grondin - Publié le Samedi 28 Novembre 2020 à 07:01 | Lu 356 fois

JUSTICE



Sandra Sinimalé de nouveau dans le collimateur de la justice. L’ancienne adjointe de la commune de Saint-Paul est soupçonnée d’avoir occupé un emploi fictif au sein de la société publique locale Tamarun. Une ancienne Société d’économie mixte chargée du nettoyage et de l’aménagement de la zone côtière de Saint-Paul. Selon des informations parvenues sur le bureau du procureur de la République, Sandra Sinimalé n’aurait fait que très peu d’apparitions entre 2019 et 2020, révèle le JIR dans son édition de ce 28 novembre.



La guerre des importateurs de produits pharmaceutiques n’en est pas à son dernier épisode. Le feuilleton a démarré il y a quelques années déjà entre la CERP SIPR d’un côté et PHARMAR et SOREDIP de l’autre. Alors qu’elle s’estime victime d’une distorsion de concurrence sur la période 2010-2018, la première des sociétés citées avait fait valoir ses droits devant la justice. Mais cette semaine, le tribunal de commerce de Saint-Denis a penché en faveur de ses concurrents faisant quant à eux valoir une procédure abusive. Un contentieux au long cours qui est à lire dans votre Quotidien du jour.

SOCIETE



« Aucune habitation n’est pour le moment identifiée dans la trajectoire de l’éboulement potentiel », écrit le Journal de l’Ile mais toutes les précautions seront prises par la sous-préfecture de Saint-Paul et la commune pour faire évacuer l’ensemble des infrastructures de Roche Plate menacées par un « éboulement majeur » de la falaise. Une falaise qui surplombe le village de Mafate et qui a été fragilisée par l’incendie du Maïdo en début de mois de novembre.



ECONOMIE



Le Quotidien consacre une pleine page sur l’augmentation de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Le journal avait déjà révélé il y a une semaine que la TEOM allait augmenter dès l’année prochaine sur vos feuilles de taxe d'habitation. Sur la même lignée, le journal s’interroge désormais sur l’utilisation que feront de ces recettes supplémentaires les intercommunalités collectant cette taxe.



« Syndicats et élus de la Chambre d’agriculture demandent la reconnaissance rapide de l’état de calamité agricole », relaye le JIR ce matin. Cette journée d’hier a été marquée par la réunion des acteurs du monde de la canne avec le directeur de la DAAF (la direction de l'agriculture, un service d'Etat placé sous l'autorité du préfet). La campagne de coupe de la canne qui s'est achevée à Bois rouge hier a livré son tonnage. un tonnage qui s’avère encore en-deçà de celui déjà peu flatteur de l’an dernier, considéré comme le pire tonnage pour le bassin Nord-Est.







