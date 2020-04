Revue de presse [Revue de presse] Samedi 25 avril 2020

Le Quotidien fait sa Une sur la rentrée scolaire qui se fait « à reculons ». Si les contours se précisent avec le volontariat comme base, beaucoup rejettent cette idée. À La Réunion, le rectorat prépare ce retour en classe, mais les enseignants et parents d’élèves sont peu favorables.

De son côté, le JIR consacre sa couverture à l’application « Stop Covid » du gouvernement. Cette application de traçage pour arrêter l’épidémie. Une outil qui lève plusieurs interrogations sur l’atteinte à la vie privée.



Faits-divers



Au tribunal de St-Pierre, un homme a été jugé pour avoir incendié l’appartement de son ex-compagne. Il s’y était repris à 4 reprises pour cela relate le Quotidien. Il écope de 12 mois de prison dont 6 mois avec sursis et la révocation d’une précédente peine pour conduite en état d’ivresse.

Un homme a été jugé en visioconférence depuis la prison de Domenjod. Interdit de prendre contact avec son ex-compagne, il l’a harcelé depuis sa cellule avec 1094 appels téléphoniques entre la 1er janvier et le 7 février 2020. 526 appels entre le 3 et le 4 février. La sanction a été mise en délibéré.

Un Tamponnais est également passé à la barre pour violences sur son fils de 2 ans et sa compagne. À l’origine de la bagarre : l’enfant qui a demandé du lait avec insistance. Il est condamné à 8 mois de prison, dont 6 avec sursis, auquel s’ajoute la révocation de 4 mois de prison.



Société



Le JIR consacre un article sur la reprise d’activité ou le relâchement du confinement. Si certains secteurs ont bien repris progressivement, la circulation sur les routes est passée de 20 à 40% du trafic habituel. De quoi soulever des interrogations sur les causes de cette augmentation.

Le JIR fait également un article sur la pénurie de fret aérien qui a peut-être trouvé sa solution. Des avions ont remplacé les passagers par des colis. La direction de la sécurité civile ayant donné dérogation à Air France et Air Austral, ce sont 5 à 11 tonnes de fret supplémentaires qui seront acheminées par vols.

Enfin, le Conseil Départemental a décidé d'envoyer des colipays à chaque étudiant boursier en mobilité. 1200 colis ont été envoyés vendredi afin de redonner le sourire à ces étudiants loin de leurs familles.







