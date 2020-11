Revue de presse Revue de presse - Samedi 21 novembre

"Noël malgré tout", titre le Quotidien ce samedi. "Malgré une accalmie apparente, notre île se prépare à vivre de drôles de fêtes de fin d'année".



"Tromperie sur les fleurs péi", affiche de son côté le JIR à propos de Colipays. "Des compositions florales vendues comme 'réunionnaises' et expédiées en colis-cadeaux vers la métropole viennent en fait de l'île Maurice." Par N.P - Publié le Samedi 21 Novembre 2020 à 06:44 | Lu 196 fois

Faits-divers

Un cayoniste a fait une chute mortelle ce vendredi dans le canyon de Takamaka. Le quinquagénaire faisait partie d'un groupe autonome. Le PGHM a été engagé avec le concours de l’hélicoptère de la section aérienne de gendarmerie pour procéder à la récupération du corps ainsi que l’évacuation des autres membres du groupe.



Un bébé a été retrouvé sur un balcon. Il aurait été abandonné directement après l'accouchement. Un fait rare, les naissances sous X étant prévues par la loi. Une enquête a été ouverte.



Santé

La préfecture et l'ARS ont fait le point sur la situation sanitaire lors d'une conférence de presse qui s'est tenue hier soir. Une baisse des cas positifs étant enregistrée, aucun couvre-feu ni confinement n’est pour l’instant à l’ordre du jour. La préfecture indique ainsi "rester dans ce système de confiance". La circulation du virus reste toutefois active, avec 18 clusters actifs dont 8 sont de criticité modérée et 9 de criticité élevée.



La CFDT-Santé réclame le classement que les contaminations des soignants à la Covid-19 soient classées en accident du travail. Alors que 80 soignants ont été contaminés sur leur lieu de travail, seuls dix auraient été reconnus en tant que tel pour l'instant. Le piéton renversé le 31 octobre dernier par un bus Alternéo en centre-ville de Saint-Pierre est décédé. Il était âgé d'une soixantaine d'années.

Economie

"Jumbo et Score, c'est fini pour de bon", titre le Quotidien alors que les magasins repris par Hayot vont faire l'objet de 30 millions de travaux en 2021. "Carrefour ambitionne d'être l'enseigne la moins cher de La Réunion", titre le JIR.

Société

"Odysséa a encore besoin de vous", lit-on dans le JIR. "Si la version connectée de la course Odysséa a été une réussite et permis de récolter plus de 80 000 euros cette année, les organisateurs comptent sur vos dons en ligne possibles dorénavant toute l'année."





