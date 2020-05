Revue de presse [Revue de presse] Samedi 2 mai 2020

On voit le verre à moitié vide ou plein du côté de la presse régionale. Le côté plein pour le Quotidien qui consacre sa Une à ceux qui ont guéri du Covid-19 et de la dengue. Le journal revient sur le parcours de Patrick Davergne, cet homme rapatrié du Kenya, car atteint d’une forme grave du coronavirus et dont le pronostic vital a longtemps été engagé. Le journal raconte la mésaventure de Guillaume, touché par la dengue qui sévit également dans l’île.

Du côté du JIR, c’est le verre à moitié vide. En titrant « autopsie d’un naufrage » sur sa couverture, le journal s’attaque directement aux ARS et leurs rôles. Le journal revient particulièrement sur celui de La Réunion qu’il égratigne aux passages.

Faits-divers



Dans la nuit de mardi à mercredi, 4 individus ont été pris en flagrant délit de cambriolage, relate le Quotidien. Le petit groupe s’était rendu sur un chantier afin de voler du matériel. Interpellés, les 3 majeurs se retrouveront devant la justice le mois prochain tandis que le mineur a rendez-vous avec le juge pour enfants.

À la Plaine-des-Palmistes, un homme relâché de prison devrait y retourner bientôt, raconte le Quotidien. Après avoir été interpellé pour avoir violenté la femme qui l’hébergeait, il est également mis en cause dans une arnaque aux faux billets. Il avait subtilisé la carte bancaire d’un mineur en échange des fausses coupures.

Enfin, le JIR revient sur la distribution de paniers et de muguets de la gendarmerie de La Réunion. Les militaires ont profité du 1er mai pour faire ces cadeaux aux plus démunis et aux personnels hospitaliers.

Société



Dans le JIR, Marie-Joseph Malé, le PDG d’Air Austral, a accordé une longue interview à nos confrères. Dans celle-ci, il revient sur la situation de la compagnie qui a déjà perdu 30 millions d’euros par mois depuis le début de la crise. Il pense également que les vols ne reprendront pas avant le mois d’octobre.

Dans le Qutoitiden, Bernard Picardo, le président de la Chambre des métiers et d’artisanat veut créer un élan de solidarité entre ses ressortissants. La CMA a recensé 120 couturières capables de fournir 130 000 masques par mois.

À Petite-Ile, les élus ont organisé leur premier conseil municipal en respectant les règles de distanciation sociale. Ils étaient 17 en tout cas. Une séance que les habitants ont pu suivre via les réseaux sociaux.