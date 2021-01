Revue de presse Revue de presse - Samedi 2 janvier 2021

Les deux journaux de presse écrite, qui ne sont pas parus ce vendredi 1er janvier, souhaitent en Une la bonne année à leurs lecteurs. Par Nicolas Payet - Publié le Samedi 2 Janvier 2021 à 06:40 | Lu 238 fois

Faits-divers

Un motard de 19 ans a fait une chute mortelle à Saint-Louis. L'accident s'est produit en milieu d'après-midi au niveau du giratoire du Gol.



Des défilés sauvages ont eu lieu au Chaudron et au Port la nuit de la Saint-Sylvestre, mais sans débordement ni intervention policière. Un motard de 19 ans a fait une chute mortelle à Saint-Louis. L'accident s'est produit en milieu d'après-midi au niveau du giratoire du Gol.Des défilés sauvages ont eu lieu au Chaudron et au Port la nuit de la Saint-Sylvestre, mais sans débordement ni intervention policière.

Economie

"Ce qui change ce mois-ci pour votre porte-monnaie", titre le Quotidien. "Le passage à 2021 s'accompagne de son traditionnel lot de bonnes mais surtout de mauvaises nouvelles pour le consommateur réunionnais." Carburant, tabac, malus automobile, impôts, SMIC..., le journal passe en revue ce qui vous attend ces jours-ci.

Santé

Pour le 31 décembre et le 1er janvier, 69 nouveaux cas de Covid-19 sont recensés. 53 cas autochtones supplémentaires et 16 cas importés ont été confrmés. Le nombre de personnes nécessitant un suivi hospitalier s'affiche en baisse : 40 patients sont hospitalisés dont 4 en réanimation. On ne compte plus que 7 clusters actifs sur l'île : 6 sont de criticité modérée et un est de criticité élevée, à l'Etang-Salé. "Ce qui change ce mois-ci pour votre porte-monnaie", titre le Quotidien. "Le passage à 2021 s'accompagne de son traditionnel lot de bonnes mais surtout de mauvaises nouvelles pour le consommateur réunionnais." Carburant, tabac, malus automobile, impôts, SMIC..., le journal passe en revue ce qui vous attend ces jours-ci.Pour le 31 décembre et le 1er janvier, 69 nouveaux cas de Covid-19 sont recensés. 53 cas autochtones supplémentaires et 16 cas importés ont été confrmés. Le nombre de personnes nécessitant un suivi hospitalier s'affiche en baisse : 40 patients sont hospitalisés dont 4 en réanimation. On ne compte plus que 7 clusters actifs sur l'île : 6 sont de criticité modérée et un est de criticité élevée, à l'Etang-Salé.

Société

Le Journal de l'Ile revient dessins et en humour sur une année 2020 bousculée par le covid. "Sur les quelque 300 dessins de notre dessinateur attitré, en voici une grosse vingtaine, sélectionnés par lui-même. Drôle, brillants, émouvants, mais sans danger pour votre santé, eux !"



"Sérénité sur les plages non souillées", titre le JIR, alors que le lagon souffre d'ordinaire du réveillon de la Saint-Sylvestre, sali par les pétards, bouteilles, mégots et autres déchets. "On peut regretter de ne pas avoir commencer l'année les pieds dans l'eau, mais on peut aussi apprécier le décalage et espérer que 2021 soit une année plus éco-responsable", peut-on lire. Le Journal de l'Ile revient dessins et en humour sur une année 2020 bousculée par le covid. "Sur les quelque 300 dessins de notre dessinateur attitré, en voici une grosse vingtaine, sélectionnés par lui-même. Drôle, brillants, émouvants, mais sans danger pour votre santé, eux !""Sérénité sur les plages non souillées", titre le JIR, alors que le lagon souffre d'ordinaire du réveillon de la Saint-Sylvestre, sali par les pétards, bouteilles, mégots et autres déchets. "On peut regretter de ne pas avoir commencer l'année les pieds dans l'eau, mais on peut aussi apprécier le décalage et espérer que 2021 soit une année plus éco-responsable", peut-on lire.





Publicité Publicité