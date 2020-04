Revue de presse [Revue de presse] Samedi 18 avril 2020



Le JIR fait une première page inquiétante au titre évocateur : « le scénario catastrophe : un Pic à 80 000 infectés ». Selon une étude remise hier au préfet par des épidémiologistes réunionnais, si le déconfinement n’est pas organisé avec des mesures de protection et des contrôles sanitaires à l’aéroport, le nombre de cas va exploser. Le pic serait attendu pour septembre avec plus de 80 000 personnes infectées et 8000 hospitalisations.

De son côté, le Quotidien consacre sa Une au « cauchemar en cuisine » pour les restaurateurs. Ces derniers craignent qu’une réouverture en juillet n’aggrave encore leurs situations. Le Club de la restauration va tenter de convaincre l’État d’une reprise pour fin mai début juin.



Faits-divers



Le JIR annonce le cas d’un Réunionnais de 25 ans écroué pour le meurtre d’une jeune fille à Amiens. L’élève ingénieur aurait mortellement poignardé sa camarade de classe avec qui il était confiné. Il a été placé en détention provisoire.

De son côté, le Quotidien revient sur le détenu positif au Covid-19. Il s’agit d’un SDF de Saint-Paul arrivé mercredi dernier au centre pénitentiaire de Domenjod. Il a été hospitalisé dans la chambre carcérale du CHU de Bellepierre.

Le JIR revient également sur le procès de l’homme qui avait agressé des gendarmes à St-Pierre en refusant de présenter son attestation. C’est donc en Visioconférence qu’il est passé en comparution immédiate. Celui-ci affirme regretter son geste. Il a été placé sous contrôle judiciaire avec obligation de pointage jusqu’à son procès le 15 mai prochain.

Société



Le JIR consacre une double page sur la situation aérienne dans l’île. Avec la réduction des liaisons aériennes, seuls 3 vols sont maintenus entre la métropole et La Réunion au lieu de 30 habituellement. Il n’y a plus de liaison entre La Réunion et Mayotte. Pour assurer l’acheminement du fret, un pont aérien a été maintenu.

Aérien toujours, le Quotidien revient sur les difficultés de la compagnie Corsair. Le PDG de la compagnie affirme que sa compagnie a essuyé un refus des banques concernant le prêt garanti par l’État. Malgré ces difficultés, il espère reprendre les liaisons entre la Réunion et la métropole dès le 12 juin.

Enfin, le Quotidien consacre une page au boom des services de livraison. Selon le responsable d’une franchise de service de livraison à domicile, les commandes ont doublé depuis le début du confinement. Un engouement tel qui doit refuser de nouveaux clients. Nicolas Payet Lu 568 fois







Dans la même rubrique : < > [REVUE DE PRESSE] Vendredi 17 avril 2020 [REVUE DE PRESSE] Jeudi 16 avril 2020