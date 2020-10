Revue de presse Revue de presse - Samedi 17 octobre

Le JIR prévient qu’il n’y aura « plus de bichiques à Noël ». Selon plusieurs scientifiques, le point de non-retour est atteint. Ils estiment que les sécheresses chroniques viennent s’ajouter au braconnage, à la pollution, au captage et à la pêche. Les scientifiques demandent la réflexion autour d’une stratégie globale afin que les générations futures puissent toujours connaître le « caviar péi ».

Du côté du Quotidien, la Une s'habille « à la mode de chez nous ». Le journal s'intéresse au Boom des friperies et autres ventes de vêtements d'occasions. En cette période de crise, l'achat de vêtements d'occasions devient une vraie alternative tout en offrant l'avantage d'être écologique tout en restant à la mode.

Faits-divers



La presse régionale revient sur le procès pour harcèlement moral à la CCIR. Ibrahim Patel et trois autres cadres de la chambre consulaire sont accusés par deux anciennes d’employés de les avoir mis au placard. L’ancienne présidente du port de plaisance a été licenciée, son adjointe est toujours en arrêt maladie et considéré aujourd’hui comme invalide. Un an de prison dont six mois avec sursis ont été requis contre le président de la CCIR et son ex-directeur général, auquel s’ajoute 5 ans d’inégibilité pour Ibrahim Patel. L’ex-DRH risque huit mois de prison et le directeur du pôle économique 6 mois. La décision sera rendue le 11 décembre prochain.

L’autre affaire du jour pour les journaux concerne le bateau échoué à Saint-Benoît. Un important dispositif a été mis en place afin de retrouver les passagers de ce bateau. L’hélicoptère ayant recherché d’éventuelles personnes en détresse. Les enquêteurs privilégient la piste d’un trafic de drogue entre La Réunion et l’île Maurice.

Les deux titres de la presse réunionnaise reviennent également sur le procès de ce père de famille qui a jeté son enfant de 22 mois contre un mur. Souffrant de problème avec l’alcool et les stupéfiants, le père de famille élève seul l’enfant. Le tribunal l’a donc condamné à 2 ans de prison, dont un avec sursis, et une obligation de soins.

Société



Les journaux reviennent sur le prolongement jusqu’au 2 novembre des mesures de prévention sanitaire en place. Si La Réunion reste hors de l’accélération de l’épidémie comme en métropole, le préfet préfère jouer la carte de la sécurité. Les restaurants devront réaliser un tracing de leurs clients et les grandes surfaces assurer un espace de 4 m2 par personne. La prise en charge de l’activité partielle est prolongée jusqu’au 31 décembre.

Les mangues ne pourront être exportées encore cette année à cause de la mouche des fruits. Les agriculteurs avaient espéré la technique de biocontrôle pour faire face à ce fléau, mais cette technique est interdite en Europe. Les professionnels vont donc se tourner vers les politiques.





